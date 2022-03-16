Нужно больше «Марвелов»: вышел трейлер сериала про новую супергероиню

15 марта студия Marvel опубликовала трейлер своего нового сериала «Мисс Марвел» (Ms. Marvel).

Это история о девочке Камале Хан — якобы первой супергероине-мусульманке в мире американских комиксов. Она страдает от типичных подростковых проблем, но при этом мечтает стать похожей на Капитана Марвел Кэрол Денверс. И вот однажды у школьницы тоже появляются космические силы. Но, чтобы стать супергероиней, ей сначала придется преодолеть возрастные и культурные барьеры.

Стоит добавить, что у студии есть планы на нескольких персонажей со словом «марвел» в имени. Все они будут объединены в полнометражном фильме «Марвелы», выход которого намечен на февраль 2023 года.

А пока зрители смогут познакомиться с юной «Мисс Марвел» — с 8 июня на Disney+.

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