Фанат «Папиных дочек»: Прилучный снова поцеловал Мельникову

За любовным треугольником Прилучный-Муцениеце-Карпович поклонники актеров наблюдали больше года. Звезда «Мажора» ушел к «папиной дочке» от Агаты Муцениеце.

Их развод гремел на всю страну. Оставшись с двумя детьми, актриса не стеснялась и рассказывала детали, выставляя мужа в негативном свете. Тем временем Павел был занят устройством личной жизни с Мирославой Карпович. Но и с ней роман оказался скоротечным. В итоге в соцсетях актера все чаще стали мелькать дети и бывшая жена, а потом Агата и вовсе продемонстрировала публике кольцо с огромным камнем.

Поклонники единодушно решили, что семья воссоединилась. Но недавно поползли новые слухи, фигурантом которых снова стала «папина дочка», но на этот раз Дарья Мельникова.

Актер без Муцениеце и детей улетел из Москвы — по слухам, в Сибирь по работе. И там его ждала Мельникова. Именно там и был запечатлен их поцелуй. Кстати, актерам не в первый раз доводится целоваться в кадре. А еще слухи про их роман появляются с завидным постоянством.

С Павлом Прилучным Дарья пересеклась впервые на площадке в 2013 году на съемках фильма «Невидимки». Спустя 8 лет — в фильме Ольги Акатьевой «Соври мне правду» — они встретились снова и сыграли любовников. Примечательно, что сериал «Предпоследняя инстанция», выходящий сейчас на ТНТ, тоже поставила Акатьева.

Оба актера в интервью утверждают, что они подходят к отношениям на экране профессионально, и если у них есть задача — играть любовников, то нужно ее выполнять. Однако известно немало примеров, когда экранная задача выходила далеко за рамки съемочной площадки.

Смотрите «Предпоследняя инстанция» с 14 марта на ТНТ в 21:00

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