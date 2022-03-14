Сериал «Исправление и наказание» стартует на канале ТНТ

Первую серию социальной комедии можно будет посмотреть в понедельник, 14 марта.

Новый сериал «Исправление и наказание» выходит на канале ТНТ. В главной роли зрители увидят актрису Анну Михалкову.

Дочь режиссера Никиты Михалкова предстанет на телеэкранах в образе замначальника по воспитательной работе в колонии-поселении. Героиню Анны Михалковой зовут Алена Неверова. Парадоксально, что Неверова искренне верит в перевоспитание преступников.

Алена Неверова убеждена, что ее «метод шока» превратит любого взрослого человека в добропорядочного гражданина.

По сюжету социальной комедии к главной героине приехали родственники по отцовской линии. Родитель Неверовой был олигархом, который погиб нелепой смертью. Деньги отцы Неверовой были выведены на заграничный счет. Поэтому родственники решили навестить Алену, чтобы выведать у нее электронный ключ от счета.

Главная героиня ничего не знает про деньги. Но родственники ей не верят и сжигают дом Неверовой. Только это им не помогло. Теперь их ждет срок, который придется отрабатывать в колонии.

Первая серия выйдет в понедельник, 14 марта, в 20:00 по московскому времени на ТНТ. Телеканал будет показывать комедию с понедельника по четверг.

Напомним, ранее Татьяна Лютаева рассказала о работе с Анной Михалковой на съемочной площадке сериала «Исправление и наказание».

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