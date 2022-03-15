Драки, погони, лошади: звезда «Янычара» Илья Малаков раскрыл тайны закулисья сериала

На Первом канале продолжается показ сериала «Янычар». Это историческая драма, в которой снялись Илья Малаков, Артур Иванов, Иван Босильчич, Майя Цецхладзе, Арина Жаркова и другие актеры.

Действие картины происходит в конце XVI — начале XVII веков. Казак Алеха обещает отцу отправиться в паломничество, однако попадает в плен к правителю Османской империи. Герою приходится жить на чужбине и взять новое имя Али.

Все меняется, когда он встречает прекрасную Анну — дочь московского дворянина. Девушку отдают в гарем к султану, но она страстно мечтает о свободе, как и Алеха. Вместе им предстоит испытать немало трудностей на пути к родине.

Алеху как раз сыграл актер Илья Малаков. В интервью журналистам Teleprogramma.pro он рассказал о тайнах закулисья сериала.

— Илья, в «Янычаре» ваш герой отличается необычайной удалью и поражает своими бойцовскими качествами. Вы делали трюки сами или в кадре их часто исполняли каскадеры?

— Каскадеры наши — прекрасные ребята, и они учили меня работать так, чтобы я делал трюки сам. Для меня это первостепенно важно, ты проживаешь роль глубже и находишься внутри истории. Тем более, когда речь идет о владении саблей или скачках на лошадях…

Я уже не первый раз работаю с этой командой каскадеров, и они мне доверяют. В кадре я люблю драться. В «Янычаре» у нас были и сабельные и шашечные сражения. Мой герой — казак, он владеет двумя мечами сразу, в сериале много трюковых боевых историй.

Каждый раз, приходя на смену, каскадеры меня встречали: «Смотри, что мы тут еще придумали». И показывали видео, после просмотра которого я думал: «Нет, этого точно не сделаю». Но нет, мы все разбирали, тренировались, и постепенно получалось. Надеюсь, зрители оценят нашу работу.

— Вы играете такого настоящего русского героя, который хочет вернуться домой, но сталкивается со сложностями, которые постоянно надо преодолевать?

— Мой герой не держит постоянно в голове «Я русский, это моя родина и мне надо вернуться». У него это на подсознании, на подкорке. Есть родная земля. Есть земля и люди, которые его питают, есть близкие ему люди, которых надо защищать.

И есть обстоятельства, из-за которых он попал на чужбину. Конечно, он хочет и пытается вернуться. Ему помогает его сила духа, его ирония. Это присуще нашему менталитету. И это же помогает ему преодолевать трудности, побеждать врагов.

— Можно ли назвать «Янычар» чисто мужским фильмом — драки, погони, лошади… Или будет и мелодраматическая линия?

— Наверное, было бы неинтересно делать такую однобокую историю. У нас в сериале большая лирическая линия. Может быть мой герой мог бы и раньше вырваться с чужбины и убежать домой, но он встречает «ту самую» и пытается защитить ее, сохранить эту любовь. И дальше они преодолевают трудности вместе.

— Были ли вы до съемок знакомы с историческим периодом прихода к власти Бориса Годунова?

— У меня бабушка — библиотекарь! Все детство она забирала меня из школы, и я сидел у нее на работе с книжками, энциклопедиями. Естественно, приходилось много изучать, когда мы приступили к работе, открывались какие-то новые подробности того времени и в России, и в Османской империи.

В каждом из нас это есть, и мы держали это в голове во время съемок. Но все-таки это художественный фильм, цели документально передать все исторические события — у нас не было. И люди были другого физического сложения, и общались они по-другому.

Вообще, это один из самых интересных моментов в актерской профессии — когда ты можешь чуть-чуть приоткрыть занавес и прикоснуться к прошлому. Такие истории и такие проекты вызывают особое отношение. Это все наше, это наш фундамент, как бы мы не поменялись, какие бы технологии нас не меняли — важно понимать откуда корни.

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