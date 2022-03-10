Финальный сезон «Острых козырьков» выйдет на Netflix в июне 2022 года

Шоу уже транслируется на британском ТВ.

Шестой и заключительный сезон популярного британского сериала «Острые козырьки» в конце февраля начал транслироваться на канале BBC One и в будущем появится на Netflix.

Для просмотра на потоковом сервисе он станет доступен 10 июня, о чем стало известно 10 марта.

Однако последний сезон шоу выйдет без одного ключевого персонажа — тети Полли, которую сыграла Хелен Макрори. Актриса трагически скончалась от рака в апреле прошлого года, и финальный сезон отчасти посвящен ей.

«Я думаю, что кульминация сериала улучшит прошлый сезон и сделает финал богатым и глубоким, насколько это возможно», — цитирует издание Variety Киллиана Мерфи — исполнителя главной роли и сопродюсера сериала.

Напомним, что с финалом сериала история «Острых козырьков» не закончится. Ее планируют продолжить полнометражным фильмом, съемки которого начнутся в 2023 году.

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