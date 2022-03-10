Российское ТВ может остаться без бразильских сериалов

Россия может остаться без бразильских сериалов. Медиахолдинг Globo, который поставляет мыльные оперы из южноамериканской страны, решил прервать деловые отношения с РФ из-за ситуации на Украине.

В частности, он не будет закупать российские фильмы, сериалы и мультфильмы, и свою продукцию тоже временно не будет предлагать. Об этом сообщает бразильское издание Folha de S.Paulo.

Иностранные журналисты отмечают, что в России любят бразильские сериалы еще со времен «Рабыни Изауры». Даже сейчас по каналам РФ транслируются «Клон» и «Во имя любви».

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Ранее сотрудничество с российской стороной прекратили крупные американские производители видеоконтента Netflix и Amazon Prime Video.

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