Стартовали съемки сериала «Земский доктор. Восемь лет спустя» с Ольгой Будиной

Это будет уже шестая часть истории земского доктора.

Канал «Россия» объявил о старте съемок сериала «Земский доктор. Восемь лет спустя». Это уже шестая часть популярной врачебной драмы.

По сюжету, доктор Ольга Самойлова в исполнении Ольги Будиной продолжает спасать жизни, воспитывать детей и распутывать перипетии своей личной жизни. Неожиданно выясняются новые подробности ДТП, в котором погиб ее муж: на самом деле это был не несчастный случай, а продуманное убийство. Причем заказчик и исполнитель до сих пор находятся на свободе, и на их счету уже целая серия подобных преступлений.

Чем глубже героиня погружается в тайны гибели мужа, тем больше подвергает угрозе свою семью. Ей предстоит пройти через множество испытаний, прежде чем вновь обрести любовь и веру в то, что она может быть счастлива.

В ролях: Ольга Будина, Андрей Чернышов, Ирина Купченко, Татьяна Васильева, Светлана Немоляева, Нина Усатова, Лариса Удовиченко, Сергей Степанченко, Дмитрий Комов, Илья Любимов и другие актеры.

Съемки многосерийной драмы пройдут в Москве и Московской области. Премьера состоится на канале «Россия».

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