У «Ходячих мертвецов» запланирован спин-офф про наполненный зомби Нью-Йорк

Вселенная популярного сериала «Ходячие мертвецы» пополнится еще одним спин-оффом.

Американский канал AMC заказал производство сериала Isle of the Dead («Остров мертвецов») из шести эпизодов. Его главными героями станут Мэгги и Ниган из основного сюжета, которых играют Лорен Коэн и Джеффри Дин Морган соответственно. Любопытно, что эта пара уже снималась вместе — в кинокомиксе «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» они сыграли родителей Бэтмена.

Об этом сообщает издание Deadline, отмечая, что показ новой картины намечен на 2023 год. Шоураннером выступит один из сценаристов «Ходячих мертвецов».

По сюжету, Мэгги и Ниган путешествуют по постапокалиптическому Манхэттену, давно отрезанному от материка. Разрушающийся город наполнен ожившими мертвецами и местными жителями, которые превратили Нью-Йорк в свой собственный мир, полный анархии, опасностей, красоты и ужаса.

Напомним, оригинальный сериал растянулся на 11 сезонов, последний из которых еще транслируется. Но создатели франшизы не собираются расставаться со своими героями. В разные годы вышли четыре коротких веб-сериала по этой вселенной, приквел «Бойтесь ходячих мертвецов» и спин-офф «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». Также в 2022 году должны выйти «Сказки о ходячих мертвецах», а, на следующий год запланировано еще два проекта, один из которых — «Остров мертвецов».

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