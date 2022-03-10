5 интересных фактов о новом сериале «Янычар»

9 марта на Первом канале состоится премьера масштабного приключенческого сериала «Янычар», действие которого разворачивается в конце XVI – начале XVII веков. Этот многосерийный фильм рассказывает о том, что стремление к свободе и любви зачастую бывает сильнее страха смерти.

Вкратце о фабуле сериала. Чтобы исполнить последнюю волю отца, казак Алеха Кречет отправляется на чужбину — поклониться Деве Марии. Его путь проходит через дворец Султана Османской Империи, где он попадает в плен и становится янычаром Али.

Но ничто не может удержать вольного казака. Алеха не теряет надежды обрести свободу, исполнить волю отца, встретить свою любовь и вернуться на Родину…

1. Алеха Кречет – вымышленный персонаж. Да и сам фильм не претендует на «статус» исторической драмы, детально исследующей рубеж шестнадцатого и семнадцатого веков. Создатели «Янычара» не стремились воссоздать события того времени и не претендуют на историческую правду.

2. Изначально сценаристы задумывали Алеху 18-летним – юным, но при этом бравым казаком, умелым воином, но, отсмотрев несколько десятков начинающих актеров, так и не нашли подходящего человека. Однако в этот образ хорошо вписался 31-летний Илья Малаков.

В пользу Ильи сыграло и его умение ездить верхом и владеть игровым оружием, о чем хорошо знал режиссер сериала «Янычар» Иван Шурховецкий. Ранее Илья сыграл главную роль в его фильме «Легенда о Коловрате».

Чтобы у зрителей не возникало никакого диссонанса, сценаристы сделали актера более зрелым, а его диалоги переписали.

3. А вот исполнителя роли султана Мехмеда удалось найти благодаря продюсеру сериала Елене Денисевич.

«Сербского актера Ивана Босильчича мы открыли для себя в проекте «Гостиница «Россия»» и уже тогда стало ясно, до какой степени это глубокий драматический артист. Иван сразу показал блестящую пробу, так что тут сомнений не было», — отметила Елена.

4. Специально для съемок сериала был проведен объемный международный кастинг. Всего же в нем снялось более 150 актеров из 11 стран: Турции, Грузии, Армении, Сербии, Азербайджана, Литвы, Латвии, Эфиопии, Осетии, Беларуси и России. В массовых сценах приняло участие более 2000 артистов.

5. Большая часть действия фильма происходит в Стамбуле, в конце XVI века. Декорацию древнего города с площадями, крепостными стенами и домами в три этажа возвели в 30 км от современной столицы Турции на площади более 2,5 га. Раньше на этой киноплощадке снимали только проекты Netflix, и съемочная группа «Янычара» стала первой русской группой, которой довелось поработать там.

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