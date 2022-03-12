4 новых российских сериала, которые отвлекут вас от тревожных новостей

Чтобы сберечь психику, нужно заниматься привычными делами по дому, готовить еду, почаще обнимать своих близких. И, конечно, смотреть сериалы.

В телевизоре их заметно поубавилось: львиная доля эфира отдана информационному вещанию. По счастью, есть еще онлайн-кинотеатры, где в разгаре сразу несколько российских премьер.

«Идентификация», детективная драма

Бывшая детдомовка Лера (Лена Тронина) работает у киргизов на рынке. Хозяин Бакир постоянно склоняет ее к сексу, что не мешает девушке влюбиться в его брата Амана, принять ислам и выйти за него замуж. Перед никахом, мусульманским обрядом бракосочетания, Бакир пытается изнасиловать Леру в туалете.

Она вырывается, а Бакира находят мертвым. Разумеется, Лера — главная подозреваемая. В ее невиновность верят только Аман, опытный следователь (Олег Васильков) и начинающий адвокат, страдающий ДЦП (Роман Васильев). Но Лера не так проста, как может показаться. К примеру, зачем ей сразу три паспорта на разные имена?

После грандиозного успеха сериала «Happy End» Лена Тронина считается одной из самых интересных молодых драматических актрис России. Вкупе с остросоциальным сценарием с небанальной детективной канвой это может вывести «Идентификацию» в ранг события года.

Где смотреть: Premier.

«The Телки», психологический триллер

Вольная трактовка одноименной повести 2008 года Сергея Минаева о нравах мира гламурных московских бездельников. Главный герой Андрей Миркин теперь не журналист глянцевого журнала, как в книге, а глава PR-агентства.

Сыграл его Милош Бикович — главный серб русского кино, также известный по кличке Холоп. Повесть была бестселлером, ее развязка известна, поэтому прямую экранизацию было бы неинтересно смотреть. Вот почему команда сценаристов изменила сюжет.

Миркин по-прежнему склоняет к сексу всех встречных женщин и врет им напропалую, но теперь одна из них пропадает, а в ее квартире все выглядит так, как будто там произошло убийство. Естественно, полиция начинает подозревать Миркина.

Но это еще не все его проблемы: жена его бросила за измену, муж одной из любовниц чуть не пристрелил в лесу — короче, не позавидуешь парню. Также в ролях Любовь Аксенова, Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Анна Слю и др.

Где смотреть: More.tv и Wink.

«Год культуры-2», комедия

Больше двух лет понадобилось продюсерам, чтобы на волне успеха первого сезона снять второй. В пыльный провинциальный Верхнеямск вновь направляют лощеного столичного чиновника Виктора Сычева (Федор Бондарчук). Ему велено помогать старой знакомой Софье Белозеровой (Мария Ахметзянова) провести международный филологический форум.

Белозерова теперь не просто завкафедрой в институте филологии — вот-вот ректором станет, ведь Лев Наумыч Филин (Александр Лыков) собирается на пенсию. У девушки появился личный помощник (Петр Федоров), с которым у нее явно не только деловые отношения, и это дико бесит Сычева — он же ее по-прежнему любит, хоть и не готов признаться в этом даже себе самому. Кажется, новые приключения старых героев не потеряли былого накала.

Где смотреть: Premier.

«Зона комфорта-2», комедия

Первый сезон этого скринлайфа (это когда герои непрерывно созваниваются по видеосвязи, а мы наблюдаем за их общением; screen life переводится с английского как «экранная жизнь») вышел в октябре 2020-го и стал сенсацией в ту пору, когда мы все еще сидели на удаленке.

Казалось бы, ничего особенного — герой-бизнесмен вляпался в историю, угодил в необычайно комфортную норвежскую тюрьму и теперь пытается дистанционно решить десятки множащихся проблем.

У него на воле две любовницы, проклявшая его красавица жена, отбивающиеся от рук дети, непутевый деловой партнер, криминально ориентированные контрагенты…

Все дело в ироничном и безумно смешном сценарии, отличном актерском составе, включая превзошедшего самого себя Гарика Харламова в главной роли. Первый сезон выходил на Premier, потом на ТНТ, а теперь сериал поменял прописку.

Где смотреть: Okko

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