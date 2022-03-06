Мария Куликова рассказала, чего стоит ждать от десятого сезона «Склифосовского»

В новом интервью актриса Мария Куликова раскрыла некоторые секреты популярного сериала «Склифосовский», в котором она играет уже десятый сезон.

44-летняя актриса призналась: несмотря на огромным багаж опыта съемок в роли врача, она так до конца и не влезла в шкуру доктора.

«Нас ведь постоянно консультируют профессиональные медики. А я могу лишь красиво с папочками ходить по коридорам, изображая врача, — говорит звезда сериала. — До сих пор, видя медиков, смотрю на них, как на богов – у них совершенно уникальная профессия. Мечтаю, чтобы мой сын, когда вырастет, не занимался бы бизнесом, а спасал людей».

Куликова отмечает, что самым сложным для нее является говорить текст с медицинскими терминами и при этом еще делать какие-то движения руками.

«Однажды спрашивала у наших консультантов о том, как они запоминают такие неудобоваримее слова, их ведь даже по ассоциации запомнить невозможно, — поделилась Мария с изданием «Вокруг ТВ». — Они в ответ: «Учим латынь, а потом уже проще». Я тоже задумываюсь — не начать ли и мне учить латынь».

Журналисты не упустили возможность спросить у актрисы, каких новинок сюжета ждать в десятом сезоне.

«У моей героини будут происходить весьма неоднозначные события. Я довольна развитием сюжета. Ведь в прошлом сезоне у нас с Олегом Брагиным — героем Максима Аверина — практически развод произошел, но потом, к счастью, мы воссоединились. А что дальше? Это жизнь, которую мы и будем снимать в новом сезоне, — ответила Куликова. — Знаю, что зрители устали от разборок Нарочинской и Брагина, у них было много конфликтных ситуаций. Сценарий десятого сезона пока не дописан. Но, открою секрет — первые отснятые серии – тихие и спокойные с надеждой на наше прекрасное семейное будущее. Так что семья у моей Марины пока на первом месте. Чему я рада — соскучилась по нормальным семейным отношениям в кадре. Но сценаристы умеют удивлять, и я с ужасом жду, что они могут нам приготовить».

Напомним, в конце января на канале «Россия 1» стартовал показ девятого сезона «Склифосовского», и в том же месяце начались съемки десятого.

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