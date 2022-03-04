В Англии сгорела фабрика, где снимали эпизоды «Аббатства Даунтон» и «Острых козырьков»

3 марта в Англии, в Западном Йоркшире произошел крупный пожар. Сгорела заброшенная текстильная фабрика Dalton Mills, которая использовалась в съемках популярных британских сериалов «Аббатство Даунтон» и «Острые козырьки».
Как сообщает издание Variety со ссылкой на местную пожарную часть, огонь охватил 100% здания, для тушения были задействованы более 20 единиц техники. Из-за обилия дыма местных жителей попросили держать окна и двери закрытыми, а туристов – воздержаться от прогулок в округе.
Фабрика XIX века не раз принимала у себя съемочные группы, создававшие исторические драмы. Она обладала не только необходимым колоритом, но широкими площадями, что было очень удобно для киношников.
О возможности восстановить объект не сообщается. Его потеря стала настоящей трагедией для английского кинопроизводства.
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