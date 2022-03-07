Кто есть кто в историческом сериале «Елизавета»

С 9 марта на канале «Россия» выходит исторический сериал «Елизавета», посвященный событиям XVIII века. В нем сыграли Александр Балуев, Юлия Хлынина, Алексей Агранович, Виктор Раков и многие другие звезды кинематографа.

Сериал рассказывает о том, как юная дочь Петра Первого взошла на престол Российской империи, какие испытания ждали ее на этом пути, кто станет для нее соперником, кто верным другом, а кто – предателем. А пока Teleprogramma.pro предлагает вам подробнее разобраться в героях сериала.

Цесаревна Елизавета

Юлия Хлынина

Елизавета отказывается от брака по расчету и от борьбы за трон. Беззаботная кокетка и модница хочет только танцевать, радоваться, любить. Но жизнь готовит испытания, и дочери Петра Великого придется повзрослеть и пересмотреть свои приоритеты.

Петр Первый

Александр Балуев

Император Петр известен решительным нравом и крутыми мерами. Он мог оставить корону российской империи только тому, в ком не сомневался, – и назвал имя наследника, которое стало неожиданностью для всех..

Екатерина Первая

Агриппина Стеклова

От безродной содержанки до императрицы – от такого взлета любая голова закружится. Екатерина боится потерять все и готова сражаться за власть даже с родной дочерью. Нежная мать может превратиться в злую мачеху.

Вице-канцлер Остерман

Алексей Агранович

Хитроумный, педантичный, скрытный Остерман хочет играть роль «серого кардинала» при любой власти. Елизавета может стать для него препятствием, которое надо обойти – или устранить. У вице-канцлера есть хобби – он коллекционирует бабочек.

Князь Меншиков

Виктор Раков

Фанфарон и щеголь Меншиков – ловкий царедворец, всегда готов погреть руки на чужом богатстве. У светлейшего князя свои виды на престол российской империи, и царская дочь Елизавета в его планы не вписывается.

Александр Батурин

Кирилл Кузнецов

Денщик Петра I, часто выполнявший его секретные поручения. Никогда не теряет голову: влюблен, но осторожен. Судьба поставит его перед трудным выбором: страсть или карьера. Но вместе с карьерой Батурин может потерять жизнь.

Павел Шубин

Кирилл Чернышенко

Поручик Преображенского полка – остроумный, смелый, блестящий фехтовальщик. Уверен в своих силах, умеет побеждать и готов прийти на помощь – очень ценное качество, которое всегда привлекает девушек. И царская дочь – не исключение.

Княжна Юсупова

Ангелина Поплавская

Красавица Прасковья, подруга и союзница Елизаветы, -– одна из самых образованных женщин своего времени. Изучает естественные науки, проводит опыты в своей домашней лаборатории. Ее отец настаивает на помолвке с самым знатным женихом Петербурга, но княжна хочет выйти замуж только по любви.

Петруша

Алексей Онежен

Петруша — сын царевича Алексея, который был казнен собственным отцом, Петром Первым. Нервный, вспыльчивый, обожает фейерверки и скачки на лошадях. Петруша, который воспитывался в семье князей Долгоруковых, болезненно недоверчив к окружающим. Он первый претендент на трон, и его пытаются использовать в своих интересах все, кроме его красивой молодой тетушки Елизаветы. Вместе с ней Петруша с удовольствием ездит на охоту.

Анна Иоанновна

Светлана Смирнова-Кацагаджиева

Племянница Петра I, претендентка на престол. Уставшая от бедности, Анна возвращается в Москву в растерянности. Внезапно она оказывается на вершине власти и богатства, да еще вместе со своим фаворитом Бироном. Но настоящая уверенность пришла к ней только после советов сестры Елизаветы. Как Анна Иоанновна отплатила Елизавете за помощь – узнаете, посмотрев сериал до конца. Но образ Анны Иоанновны разрушает привычный стереотип: статная, с большой внутренней энергией женщина, которая наслаждается жизнью, полна коварства и по-снайперски метко стреляет.

Смотрите сериал «Елизавета» на телеканале «Россия» в 21. 20

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.