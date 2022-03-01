Netflix вернул Тулу в 90-е: где снимается новый сериал «Зато»

Новый сериал «Зато», который создается в России для потокового сервиса Netflix, снимается в Туле. Именно этому городу выпала честь сыграть Лобачевск-4 — закрытый населенный пункт, где в 90-х разворачиваются события картины.

«Съемочная группа в Туле уже несколько дней. Снимали на Красноармейском проспекте, сейчас — на улице Плеханова. Обстановку немного «загримировали» под 90-е: на улице появились таксофоны, старые, милицейские еще «рафики», — сообщает местное издание «Моя слобода», опубликовав фотографии с места съемок.

Напомним, по сюжету, в закрытом постсоветском городе пропадает ребенок. До мальчика никому нет дела, кроме пытливой журналистки и помогающего ей милиционера. Однако сериал обещает зрителям не только детективную загадку, но и атмосферу 90-х, когда у целой страны рухнула вера в светлое будущее.

В картине снимаются Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Илья Исаев, Виктория Толстоганова и другие артисты.

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