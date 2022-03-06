6 турецких проектов, которые вас приятно удивят

Говорят, у нас в стране сейчас сериальный бум. Тогда в Турции вообще непрекращающийся сериальный взрыв!

Сначала весь мир полюбил турецкие псевдоисторические мелодрамы по типу «Великолепного века». В России на волне такого успеха даже сняли свою историческую эпопею с «турецким привкусом» — «Янычар» про русского пленника Османской империи (смотрите в ближайшее время на Первом канале). А потом оказалось, что и в других жанрах турецкие производители сериалов дают огня.

Представляем вам шесть отличных турецких сериалов на разные вкусы. В список вошли как проекты, которые уже закончились (не позднее 2021 года), так и те, что еще идут в турецком эфире. Посмотреть в России их можно без труда: некоторые показывают наши онлайн-кинотеатры, информацию о других вы найдете в фанатских интернет-сообществах («Телепрограмма» не рекомендует пользоваться сайтами с пиратским контентом).

«Алп-Арслан: Великий Сельджук» (Alparslan Büyük Selçuklu)

Военно-исторический боевик.

Сериал превзошел по рейтингам даже «Великолепный век» сразу после премьеры в ноябре. Это история побед Алп-Арслана — второго султана династии Сельджукидов, значительно расширившего свою империю в XI веке путем завоеваний, даром что правил он всего 9 лет. «Алп-Арслан: Великий Сельджук» — приквел весьма популярного сериала «Пробуждение: Великие Сельджуки».

Здесь есть все, что полагается: любовная линия, впечатляющие сцены битв, яркие костюмы. Забавно, но посмотреть сериал можно просто на YouTube — увы, только на турецком языке (но можно включить автоперевод турецких субтитров на русский). Каждая серия длится 2 с лишним часа, как принято в Турции в этом жанре (это потом наши каналы, покупая такие сериалы, крошат их надвое)… В главных ролях: Барыш Ардуч и Фахрийе Эвджен Озчивит.

«Чукур» (Çukur)

Криминальная драма, триллер.

Лучший сериал последних лет в своем жанре выходил четыре года и закончился в 2021-м (посмотреть его бесплатно можно на IVI). Чукур в переводе — яма, а в сериале так называется район на окраине Стамбула. Им заправляет семья Кочовалы.

Все бандиты платят им дань, а семья следит за порядком — благодаря им в Чукуре не торгуют наркотиками. Из Парижа на родину возвращается Ямач — младший сын Кочовалы. Как раз в этот момент конкуренты решают захватить власть в районе… В главных ролях: Арас Булут Ийнемли, Дилан Чичек Дениз, Эрджан Кесал.

«Три куруша» (Üç Kuruş)

Криминальная драма.

Куруш — это самая мелкая турецкая монета, одна сотая лиры. Три такие монетки оставляет на месте преступления серийный маньяк Ирфан, по следу которого идет храбрый полицейский Эфе в этом свежем боевике (премьера первой серии состоялась в ноябре).

Неожиданно в его жизни всплывает друг детства Картал, который теперь отпетый бандюган. И так случается, что друг из криминального мира помогает полицейскому, а ему приходится решать одну моральную дилемму за другой… В главных ролях: Экин Коч и Ураз Каигилароглу.

«Три сестры» (Üç Kız Kardeş)

Драма.

Экранизация одноименного романа Иджлаль Айдын. Сестры Донюш, Тюркан и Дерья жили в полном благополучии в доме на берегу моря. Их родители сделали все, чтобы девушки не знали бед. Но однажды сестры узнают, что мир не так добр, как им всегда казалось, и предать может тот, кого ты считаешь другом. Им предстоит путь, полный испытаний, чтобы заново поверить в добро…

В главных ролях: Озгю Кая, Альмила Ада и Мелиса Бербероглу. Автор книги-первоисточника тоже снялась в этом сериале — сыграла мать девушек. Долгожданный первый эпизод вышел 22 февраля на канале D, история обещает быть долгой. Официально в России сериал еще не показывают, но это дело времени.

«Постучись в мою дверь» (Sen Çal Kapimi)

Романтическая комедия.

100 серий в первом сезоне и 61 — во втором, вы только подумайте! Если смотреть непрерывно, понадобится пять суток. Захватив Турцию (последний эпизод вышел в сентябре 2021-го), сериал продолжил триумфальное шествие по всему миру (в России «Постучись в мою дверь» показывают More.tv, «Кинопоиск», Okko, Megogo, KION).

Это легкая приключенческая комедия про Эду Елдыз — девушку-сироту, которая учится на архитектора, а пока работает флористкой в цветочном магазине. При драматических обстоятельствах она знакомится с богатым архитектором Серканом, и все складывается так, что на протяжении двух месяцев Эда вынуждена изображать его девушку… В главных ролях: Ханде Эрчел и Керем Бюрсин.

«Правосудие» (Yargi)

Мелодрама, остросюжетный детектив.

В самой Турции стартовавший в сентябре сериал занимает первую строчку в различных рейтингах по итогам 2021 года. Поклонники проекта все как один говорят о мощной интриге и непредсказуемых поворотах сюжета. Он — справедливый и честный прокурор Илгаз Кая, брата которого подозревают в убийстве, она — первоклассный адвокат Джейлин Эргуван, защищающая подозреваемого.

Перед прокурором дилемма: блюсти закон и посадить брата или попытаться найти доказательства его невиновности. Разумеется, между прокурором и адвокатом вспыхивают чувства… В главных ролях: Каан Урганджиоглу и Пынар Дениз.

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