Посмеялись и хватит: мультсериал «Принц» не продлили на второй сезон

Потоковый сервис HBO Max решил не продлевать комедийный анимационный сериал «Принц» на второй сезон. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на директора по контенту компании.

Шоу представляет из себя язвительную сатиру на британскую королевскую семью. А главным героем является восьмилетний принц Джордж (старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон). Мальчик показан коварным и высокомерным, вряд ли реальный ребенок заслуживает такого отображения в поп-культуре.

Хотя от сериала прилично «досталось» и королеве, и принцу Чарльзу, и принцу Гарри с его женой Меган Маркл, и другим детям Уильяма. Достаточно напомнить, что шоу создал Гари Джанетти — один из сценаристов и продюсеров «Гриффинов».

«Принц» ограничился 12 эпизодами. В его озвучке принимали участие Орландо Блум, Софи Тернер, Фрэнсис де ла Тур, Иван Реон и Дэн Стивенс.

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