17 февраля стриминговый сервис Netflix объявил о том, что его популярный сериал «Очень странные дела» закончится на пятом сезоне.

Но, если фанатов расстроила эта новость, то компания тут же намекнула, что у шоу возможен спин-офф. А пока зрители ждут четвертый сезон, который будет разделен на две части: первая выйдет 27 мая 2022 года, вторая – 1 июля. По сюжету, герои истории столкнутся с новой мистической тайной, разгадка которой может принести конец ужасам, открытого ими параллельного измерения.

«Семь лет назад мы спланировали полную сюжетную линию «Очень странных дел», — цитирует издание The Hollywood Reporter открытое письмо зрителям от создателей сериала, братьев Братья Дафферов. — В то время мы предсказывали, что история продлится четыре-пять сезонов. Она оказалась слишком большой, чтобы рассказать ее в четырех, но, как вы сами увидите, мы уже приближаемся к финалу».

Добавим, что руководство Netflix недовольно тем, что братья Дафферы регулярно превышают бюджет и задерживают релизы новых сезонов. Третий вышел летом 2019-го, и получается, что фанатам пришлось ждать продолжения целых три года.

Что касается пятого сезона, который станет финальным, то его производство еще не началось, и дата выхода не определена.

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