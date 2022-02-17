«Где-то в 3004 году»: главный актер «Клиники» ответил на вопрос о продолжении сериала

Оказывается, актеры не прочь вернуться к своим ролям, но шоураннер занят.

Поднимите руки любители американского медицинского ситкома «Клиника» (Scrubs).

На днях во время Супербоула зрителям показали рекламу, в которой главные актеры этого сериала Зак Брафф и Дональд Фэйсон снова появились на одном экране. Естественно, журналисты тут же пристали к ним с вопросом, а не намечается ли продолжение «Клиники», как у «Секса в большом городе», например.

«Каждый раз, когда мы разговариваем с репортерами, нам задают этот вопрос. Таких планов нет. Мы все хотим сделать это в той или иной степени, будь то в формате фильма, мини-сериала или что-то в этом роде. Просто мы не можем обойтись без короля всех вещей «Клиники» Билла Лоуренса. Он только что подписал самую крупную сделку всех времен и немного занят», — ответил Брафф изданию The Hollywood Reporter. «Только когда Билл будет доступен, то есть, где-то в 3004 году. А если серьезно, то я уверен, что среди нас нет ни одного актера, который не хотел бы собраться вместе и сделать продолжение в той или иной форме».

больше по теме Видеосервис Hulu удалил три эпизода сериала «Клиника», чтобы не обидеть чернокожих Просьба поступила от создателя шоу Билла Лоуренса и ABC Studios.

Напомним, комедийно-драматический сериал про молодых врачей «Клиника» был создан режиссером и продюсером Биллом Лоуренсом. Шоу транслировалось в Америке в 2001-2010 годах и растянулось на 9 сезонов. В РФ его показывали каналы «MTV Россия» и «Домашний».

После «Клиники» Лоуренс занимался сериалом «Город хищниц», а с 2020 года он выпускает новый комедийный хит — «Тед Лассо».

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