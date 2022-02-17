Опорочена, но не сломлена: близится премьера сериала «Обоюдное согласие»

6 марта в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера нового сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие». В этот день станут доступны к просмотру первые два эпизода.

Зрителей ждет детективная драма со Светланой Ивановой в главной роли. Она сыграла учительницу русского языка и литературы, которая пережила групповое изнасилование во время вечеринки на яхте. Героиня пишет заявление в полицию, и теперь под подозрением оказываются очень влиятельные люди города. Сможет ли следствие вывести виновных на чистую воду, или под ударом окажется сама пострадавшая?

Картина поднимает сложную тему, как восстановиться после изнасилования и найти в себе силы бороться за справедливость.

В картине также сыграли Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Федор Лавров, Мария Голубкина, Андрей Козлов, Анастасия Стоцкая и Борис Щербаков.

Напомним, что Валерия Гай Германика сняла такие фильмы, как «Все умрут, а я останусь» (2008), «Да и да» (2014), «Мысленный волк» (2019), а также сериал «Школа» (2010).

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