«Мы не старые, нам 55»: Синтия Никсон ответила на критику Миранды в сериале «И просто так»

В новом интервью актрисе Синтии Никсон напомнили, что ее Миранда из сериала «И просто так» подверглась критике зрителей, мол, она сильно изменилась по сравнению с «Сексом в большом городе», потеряла львиную долю здравого смысла и самоконтроля, которыми всегда отличалась от своих подруг.

«Я думаю, что это странная реакция (зрителей. — Прим. авт.), — твердо заявила 55-летняя актриса журналу Vogue. — Во-первых, я думаю, что Миранда смелая, Миранда бросается вперед. Она не знает, куда именно идет, но знает, что ей нужно куда-то идти. И я думаю, что это всегда соответствовало ей, верно?» «Миранда очень умна и очень настойчива, но говорить о том, что она уравновешенна — она никогда не была уравновешенной! Она свободная пушка, очень самоуверенная. Она всегда была слоном в посудной лавке, выходила из себя и взрывала вещи, а потом ей приходилось отступать, когда она успокаивалась». «Мне кажется, то, что Миранда делает сейчас, невероятно смело. Она бросает свою очень прибыльную корпоративную работу и возвращается назад, чтобы попытаться сделать что-то большее в своей жизни. Как говорит Миранда: «Мы не старые, нам 55». Я имею в виду, что ты определенно ближе к концу, чем к началу. Но если тебя не устраивает то, где ты находишься, у тебя еще есть много времени, чтобы что-то изменить».

Актриса подчеркнула, что фанатам «Секса в большом городе» не стоит искать старых элементов в новом сериале. «И просто так» — это совершенно другое шоу.

«Если вы ищете «Секс в большом городе», вам следует пересмотреть старый сериал. Это новое шоу для настоящего момента и про настоящий момент в жизни этих персонажей», — резюмировала Синтия.

Напомним, сериал «И просто так» вышел на потоковом сервисе HBO Max (в России — на «Амедиатеке») в декабре 2021 года — феврале 2022-го. Предполагается, что это был только первый сезон проекта про постаревших жительниц Нью-Йорка и далее последуют продолжения.

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