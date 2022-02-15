Сервис как на зоне: ТНТ покажет комедийный сериал «Ресторан по понятиям»

Канал ТНТ покажет комедийный сериал «Ресторан по понятиям», который этой зимой стал хитом онлайн-кинотеатра Premier. За первые выходные после премьеры новую картину посмотрели 800 подписчиков видеосервиса.

Главные роли в проекте сыграли Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжев, Владимир Сычев и Иван Кокорин.

По сюжету, вор со стажем по прозвищу Шустрый выходит из тюрьмы, но никак не может найти нормальную работу из-за былой судимости. Он собирает еще троих приятелей с такой же проблемой, и у них возникает идея обчистить банк. Подельники сделали вид, что открыли ресторан недалеко от финансового учреждения, а сами роют подземный ход — прямо к хранилищу с деньгами.

Их заведение позиционирует себя как ресторан с тюремной кухней, где меню написано на фене, а сервис строится на законах зоны. И неожиданно эта новая точка общепита становится популярной.

«Мне часто предлагают роли людей из криминального мира, за которые я не берусь, но в этом сценарии я увидел смешной и живой юмор. Этот сериал все же не про уголовников, а про то, как люди с непростой судьбой и жизненными трудностями меняются, начинают верить в дружбу, в любовь. «Ресторан по понятиям» — это тот сериал, который, как мне кажется, зритель хочет увидеть», — говорит исполнитель главной роли Владимир Вдовиченков.

Добавим, что в картине также снялись Виктория Богатырева, Максим Коновалов, Михаил Тарабукин, Теона Дольникова и Ирина Темичева. В эпизодах появились певец Кай Метов и блогер Роман Каграманов.

Смотрите комедию «Ресторан по понятиям» на канале ТНТ – с 21 февраля в 22:00.

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