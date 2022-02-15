Федоров и Бондарчук схлестнутся в любовном треугольнике в продолжении «Года культуры»

22 февраля на видеосервисе Premier состоится премьера второго сезона сериала «Год культуры» с Федором Бондарчуком в роли предприимчивого чиновника.

Главному герою предстоит организовать международный филологический форум. Успех мероприятия гарантирует ему повышение. Но до работы ли тут, когда слугу народа одолевают личные страсти? И, как назло, у него появился конкурент на любовном фронте. Обаятельный соперник вот-вот уведет возлюбленную нашего чиновника, а вы тут со своей филологией!

Любовный треугольник в 16-ти новых сериях «Года культуры» разыграли Федор Бондарчук, Мария Ахметзянова и новичок сериала Петр Федоров. Вместе с ними в картине сыграли Риналь Мухаметов, Ольга Медынич, Валерия Шкирандо, Александр Яценко, Игорь Угольников, Алексей Розин, Антон Филипенко, Александр Обласов, Александр Лыков и другие артисты. Руководил звездным актерским составом режиссер Милан Килибарда, ранее работавший над «Интернами». Производством продолжения занимались компании Comedy Club Production и Art Pictures Vision.

«Год культуры» в продолжении стал более человечным, в нем одновременно появилось больше любви и дерзких интриг, поскольку сюжет усилился героями по всем фронтам: и на личных горизонтах появились новые действующие лица, и в чиновничьем аппарате произошли перестановки, которые сделали историю богаче, ироничнее и смешнее», — говорит креативный продюсер проекта Дмитрий Пермяков. «Мой герой — человек обаятельный. По сути, он — антагонист и противоположность персонажа Федора Бондарчука. Мой герой — это человек с тройным или даже четверным дном. Он человек мира, пропагандист всего прекрасного, йогистого и зожного, но в чужой среде ему придется непросто», — поделился актер Перт Федоров.

Смотрите второй сезон сериала «Год культуры» — с 22 февраля в онлайн-кинотеатре Premier и скоро на канале ТНТ.

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