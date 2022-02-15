Ностальгия и VHS: что нужно знать о сериале «Внутри Лапенко»

Последнее время стало модным ностальгировать по 90-м. И это чувство ностальгии отчасти дает нам и «Внутри Лапенко» — популярный российский YouTube-сериал, стилизованный под телевидение 80-х и 90-х. Рассказываем, как он появился, что в нем особенного и как проекту, выросшему из Instagram-аккаунта, удалось завоевать народную любовь.

Кто такой Антон Лапенко, и как он стал популярным?

Еще 10 лет назад про Антона Лапенко знали только коллеги и друзья. В 2001 году он окончил актерский факультет ВГИКа и вскоре присоединился к одному из академических театров Москвы, где, по его словам, ему платили всего 6500 рублей в месяц. Кроме этого, Лапенко зарабатывал небольшими ролями в сериалах вроде «Топтунов» (здесь он сыграл курьера) и «Погони за тенью» (разносчик пиццы).

В 2016-м Лапенко переходит в труппу «Электротеатра Станиславского». В это же время у него появляется хобби — снимать небольшие юмористические ролики для Instagram. На них Лапенко изображает лунную походку, комично жестикулирует и пародирует фэшн-рекламу.

Его первые видео не были вирусными, но все изменилось, когда Лапенко стал снимать короткие скетчи, стилизованные под VHS-записи. Это были криминальные истории про лихие 90-е («Братья по крови») и питерские квартирники, а также пародийная передача «Сдохни или умри» о выживании в экстремальных условиях.

Несмотря на резонанс, популярность VHS-вселенной все равно носила локальный характер. Так было до тех пор, пока Лапенко не познакомился с Ириной Горбачевой, с которой снимался в сериале «Чики». Звезда «Аритмии» оказалась фанаткой Лапенко и сделала репост его видео в свой Instagram, на который было подписано почти 2 млн человек.

Со временем Антон стал выкладывать ролики на YouTube, где ему удалось привлечь новых зрителей. На проект обратили внимание Вячеслав Дусмухаметов, глава продакшен-компании MediumQuality, и режиссер Алексей Смирнов, известный по Comedy Club. Вместе с ними Лапенко запустил полноценный сериал на основе своего творчества.

Что особенного в его сериале?

«Внутри Лапенко» — пожалуй, самый ностальгический — во всех смыслах этого слова — российский сериал. Для нашего зрителя, который хорошо помнит 80-е и 90-е, это как «Очень странные дела» для американцев поколения X.

Взять хотя бы картинку. Шоу стилизовано под позднесоветское телевидение: блеклая цветовая гамма, хаотичное чередование крупных и средних планов, слегка взбалмошные герои — каждый элемент в кадре напоминает репортажную съемку, сделанную, что называется, в гуще событий, впопыхах.

Ближайшие аналоги «Внутри Лапенко» — юмористические телепередачи вроде «Осторожно, модерн!» с Дмитрием Нагиевым и культовый «Городок» с Юрием Стояновым и Ильей Олейниковым. Формат угадывается сразу: один актер играет сразу несколько героев, все они чудаковатые и часто вляпываются в нелепые истории, которые всегда рифмуются с реальностью — такой же уродливой, абсурдной, но родной и по-своему очаровательной.

Но Лапенко не ограничивается одной стилизацией. Успех шоу заключается в том, что зрители поколения Х узнают в кадре либо себя, либо своих современников, либо присущие им манеры и интонацию (тут уже речь про собирательный образ). Чудаковатые сотрудники НИИ, суровые гангстеры, авторы мистических телепрограмм, первые отвязные рокеры — все это герои позднесоветской и перестроечной эпохи.

Эффект присутствия усиливает детально воссозданный быт тех времен: от автомобилей и мебели до одежды героев. Отдельно стоит упомянуть музыку. Тут вам и Алла Пугачева («Все силы даже прилагая»), и Игорь Корнелюк («Город, которого нет»), и «Кино» («Последний герой»), и Алиса («Смутные дни»), и многие другие.

Секрет успеха «Внутри Лапенко» отлично сформулировала Ольга Кочеткова, продюсер сериала «Чики»:

«Ламповый эффект визуального решения, ретро-персонажи, ностальгия, которая находит отражение в музыкальном ряде, добрый и очень светлый юмор без злобы и агрессии, без черноты, идущий в противовес грубым шуткам «ниже пояса», которые до этого считались крутыми и смелыми, мягкая пародийность на наше прошлое — все это вкупе и дало всенародное признание, стало трендом».

Лапенко играет несколько героев. Кто они?

В своем шоу Лапенко перевоплотился сразу в нескольких персонажей. Все они навеяны типажами, знакомыми по кино и телевидению рубежа 80-х и 90-х, а также по реалиям той эпохи.

Остановимся на главных из них:

Инженер . Главный герой шоу. Работает научным сотрудником в НИИ, любит загадочную женщину и постоянно вызывает интерес у репортеров. Не уверен в себе и очень раним, поэтому все время попадает в нелепые ситуации.

. Главный герой шоу. Работает научным сотрудником в НИИ, любит загадочную женщину и постоянно вызывает интерес у репортеров. Не уверен в себе и очень раним, поэтому все время попадает в нелепые ситуации. Главарь. Основной злодей в первом сезоне. Заправляет ОПГ «Железные рукава». Его образ — бежевый пиджак, черные усы, темные очки и водолазка. Словом, вылитый мафиози.

Корреспондент, он же Юрий Грачевич. Директор «Девятого канала» и ведущий авторской программы «Загадка Дыры», посвященной журналистским расследованиям. Это красноречивый и харизматичный герой, который очень любит свое дело и готов на все, чтобы докопаться до истины.

Директор «Девятого канала» и ведущий авторской программы «Загадка Дыры», посвященной журналистским расследованиям. Это красноречивый и харизматичный герой, который очень любит свое дело и готов на все, чтобы докопаться до истины. Игорь Катамаранов. Рабочий строительной базы и технический сотрудник НИИ. Герой нещадно пьет, не имеет места жительства и часто ночует на болоте.

Рабочий строительной базы и технический сотрудник НИИ. Герой нещадно пьет, не имеет места жительства и часто ночует на болоте. Ведущий. Ведущий программы «Сдохни или умри», посвященной выживанию в диких условиях. Плохо видит и имеет проблемы с дикцией.

Ведущий программы «Сдохни или умри», посвященной выживанию в диких условиях. Плохо видит и имеет проблемы с дикцией. Роза робот. Гитарист и вокалист рок-группы «Багровый Фантомас». Отличительные черты — уверенность в себе и частое использование слов-паразитов вроде «блин» и «нахрен».

Гитарист и вокалист рок-группы «Багровый Фантомас». Отличительные черты — уверенность в себе и частое использование слов-паразитов вроде «блин» и «нахрен». Шершняга. Еще один участник «Багрового Фантомаса». 21-летний барабанщик — робкий и немногословный человек, страдающий от наркотической и алкогольной зависимости.

Резонанс

«Внутри Лапенко» стартовал в 2019 году и быстро стал популярным. Уже через три месяца YouTube-канал проекта насчитывал более миллиона подписчиков. Пилотная серия собрала 21 млн просмотров на сервисе — это по-прежнему рекордная цифра для шоу. В июле 2020-го вышел второй сезон проекта, а в декабре того же года зрители увидели третий.

Как это часто бывает с вирусными темами, «Внутри Лапенко» быстро «разобрали» на мемы. Зрители шутят про житейские ситуации на основе разных сюжетов шоу. Например, такие:

В одном из кадров лицо Лапенко очень точно передает удивление. В соцсетях это быстро поняли и превратили кадр в мем.

А вот мем про тревожное состояние.

В какой-то момент шумиха вокруг «Лапенко» привела к тому, что в ВК появилось отдельное фан-сообщество. Среди прочего в нем публикуется много фан-арта по мотивам сериала, а также фото косплееров…

Но не думайте, что про «Лапенко» говорят лишь в формате твитов и мемов. О сериале пишут и серьезные киноведческие издания. Например, «Искусство кино» посвятило сериалу объемное эссе, сравнив язык героев с тем, как разговаривали персонажи Василия Шукшина, а также герои фильмов «Служебный роман» и «Мимино».

«Внутри Лапенко» — уже веха в истории российских сериалов, а точнее — пример того, как самодеятельность, заряженная талантом и энтузиазмом стоящего за ней автора, можно перерасти в по-настоящему грандиозный проект.

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