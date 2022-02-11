Новый «Властелин колец» покажет темнокожих эльфов и гномов

10 февраля социальные сети наполнились мемами и комментариями о персонажах нового сериала «Властелин колец: Кольца власти». Российские зрители в своих аккаунтах негодовали от того, что вселенную Толкина наполнили темнокожими эльфами и гномами.

Поводом послужила статья западного издания Vanity Fair, в которой опубликовано множество кадров из предстоящего сериала Amazon. В материале рассказывается о персонажах, на которых сосредоточится сюжет. В частности, зрители узнают истории Элронда, Исильдура и Саурона. Они много раз упоминались в кинотрилогии «Властелин колец», но уже как легендарные личности. Настало время узнать, как они стали легендами. Также будет уделено много внимания молодой Галадриэль.

Но в сериале будут и десятки совершенно новых персонажей. Один из них — эльф Арондир, который влюбился в людскую девушку. Его как раз сыграл темнокожий актер. Ранее во «Властелине колец» и «Хоббите» не решались экспериментировать с цветом кожи у представителей древней расы.

Что касается гномов, то новая картина покажет расцвет королевства Кхазад-дум, которое позже будет заброшено. Принцессу подгорного народа, тоже впервые в экранизациях Толкина, сыграла темнокожая актриса.

Напомним, что новый сериал выйдет на потоковом сервисе Amazon Prime Video 2 сентября 2022 года. Проект обошелся своим создателям в кругленькую сумму и вполне может считаться самом дорогой многосерийной картиной в истории.

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