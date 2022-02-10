Когда на кону самое дорогое: вышел трейлер сериала «Технарь» с Владимиром Жеребцовым

Сначала детективный проект покажут онлайн, а затем — по ТВ.

10 февраля онлайн-кинотеатр Kion опубликовал трейлер своего нового детективного сериала «Технарь».

Режиссером картины выступил Душан Глигоров, ранее снявший сериальный хит «Хрустальный». Главные роли исполняют Владимир Жеребцов, Виктор Добронравов и Екатерина Олькина.

Это история о талантливом программисте, чья идеальная на первый взгляд жизнь рушится, когда его жену и ребенка похищают неизвестные. Теперь специалист становится марионеткой в руках шантажирующего его злодея. Герою остается надеяться только на собственные знания в области технологий.

Однако сериал является не просто боевиком, где хороший парень отбивает свою семью у плохого. Воспоминания персонажей о прошлом раскроют зрителям, что все происходящее — это следствие совершенных ранее ошибок.

«Мой герой — человек, который попадает в экстремальные обстоятельства, а сама история происходит за достаточно короткий промежуток времени. У него похищают супругу с ребенком, и он пытается их спасти. По сути, он большой ребенок, который первый раз в жизни сталкивается с проблемой самостоятельного выбора. В основном, в кадре мой герой один: со своими мыслями, постоянно куда-то стремится, к кому-то бежит или от кого-то убегает», — говорит исполнитель главной роли Владимир Жеребцов.

16 февраля в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера первые двух эпизодов сериала «Технарь». Далее новые серии будут выходить каждую неделю. Всего в картине восемь эпизодов по 50 минут. После онлайн-премьеры боевик покажут по Первому каналу.

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