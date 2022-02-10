«Футурама» получит 20 новых эпизодов спустя десять лет

Назад в будущее, не иначе! Успевший стать культовым фантастический мультсериал для взрослых «Футурама» получит новые серии.

Возродить популярную комедийную франшизу собирается стриминговый сервис Hulu. Он уже заказал создателям оригинального сериала 20 новых эпизодов, которые начнут рисовать в феврале текущего года. Таким образом, премьеру новых серий стоит ждать в 2023 году.

Как сообщает издание Variety, почти все актеры озвучки «Футурамы» вернулись в проект: Билли Уэст (Фрай), Кэти Сагал (Лила), Лорен Том (Эми), Фил Ламарр (Гермес). Не хватает только Джона Ди Маджо, озвучившего робота Бендера. Создатели сериала надеются, что он в скором времени тоже даст свое согласие на участие. А если нет – его персонажа придется несколько переделать.

В Twitter актеру тут же посыпались просьбы от зрителей поскорее вернуться в проект, но, судя по всему, Джон не хочет работать за копейки и ждет приличного гонорара. Бендер, как он есть.

Напомним, оригинальная «Футурама» выходила с 1999 по 2003 годы. Затем ее возродили и нарисовали еще несколько сезонов и четыре полнометражных мультфильма в 2008-2013 годах. И вот, спустя десять лет, она снова вернется на экраны.

Сериал рассказывает о молодом лоботрясе по имени Фрай, который случайно впал в криогенный сон под Новый год 2000-го и очнулся через тысячу лет. Вокруг цивилизация будущего – космические путешествия, разумные роботы, инопланетяне и мутанты, — но только это совсем не тот фантастический мир, который парень представлял себе в XX веке.

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