По книге Стругацких «Трудно быть богом» впервые снимут сериал

Культовая фантастическая повесть братьев Стругацких «Трудно быть богом» получит новую экранизацию. Российские компании, специализирующиеся на создании сериалов, собираются запустить международный проект с большим количеством звезд.

Поиск подходящих актеров и режиссеров только ведется. Для съемок рассматриваются площадки в России, Хорватии и Черногории. А сценарист уже найден, это Николай Золотарев, который ранее работал над фильмами «Ледокол» (2016), «Спутник» (2020) и сериалом «Триггер» (2018).

«С юношеского возраста мечтал экранизировать произведение братьев Стругацких «Трудно быть богом». Эта повесть — квинтэссенция философии, приключений, экшена и детектива, что, на мой взгляд, должно быть интересно разному зрителю, — цитирует «Бюллетень кинопрокатчика» генерального продюсера компании Team Films Теймура Джафарова. — Авторские полнометражные фильмы охватывали только малую часть произведения, никто никогда не снимал сериал. Мы хотим отразить все наполнение романа, все его аспекты».

Напомним, что книгу экранизировали дважды — в 1989 и 2013 годах. Первый фильм снял западный постановщик, картина значительно отошла от сюжета повести и не получила широкой популярности. Над вторым до самой смерти работал режиссер Алексей Герман. Главную роль сыграл Леонид Ярмольник.

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