Как отдать огромный долг: стартует второй сезон сериала «Два» Евгения Кулика

8 февраля онлайн-кинотеатр Kion опубликовал трейлер второго сезона своего оригинального сериала «Два» — о криминальных приключениях двоих сантехников.

В начале истории незадачливые приятели Леха и Жека предприняли ряд попыток легко разбогатеть и нарвались на большие неприятности. Теперь им необходимо вернуть огромный долг, причем для поиска денег отведена всего неделя. Это станет большим испытанием для дружбы главных героев и их семейной жизни.

Невезучих сантехников играют сценарист проекта Евгений Кулик и комик Алексей Кривеня. Также во втором сезоне в кадре появятся Юлия Гришаева, Ирина Соболева и Роман Маякин.

«Если в первом сезоне зрители познакомились с героями, то во втором им предстоит пройти с ними опасный путь. Второй сезон проекта «Два» — история о том, как ради любви и дружбы двое простых ребят готовы раздолбать все и вся!» — говорит Евгений Кулик.

«Первый сезон по структуре был близок к скетчкому — в каждой серии проигрывалась ситуация очередного эпического провала Жеки и Лехи в попытке разбогатеть. Второй сезон получился историей более сериальной, с развивающейся и не совсем предсказуемой сквозной линией и неожиданными красками, которые привнес в историю герой Романа Маякина», — отметила креативный продюсер Kion Наталья Исакова.

Премьера второго сезона проекта «Два» состоится в онлайн-кинотеатре Kion 9 февраля. Он будет выпущен в формате «киносторис». То есть, картину можно будет посмотреть как полнометражный фильм, либо как сериал из десяти 10-минутных эпизодов.

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