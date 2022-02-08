К сериалу «Викинги» выйдет продолжение с новыми героями

Соскучились по «Викингам»? К сериалу, выходившему в 2013-2020 годах, сняли продолжение, и оно получит премьеру на Netflix.

Новый сериал называется «Викинги: Вальхалла». События в нем развернутся уже значительно позже тех, что были показаны в оригинальной картине, — в начале XI века. Герои, соответственно, будут воспеты совершенно новые. 7 февраля вышел русский трейлер этой картины.

В сериале снова будет показана нарастающая напряженность между викингами и королевством Англии, которая отольется реками крови. В это же время сам северный народ раздирают изнутри противоречия между христианами и язычниками. Кто примет нового бога, а кто пожелает снискать себе славную смерть и отправиться в Вальхаллу?

Премьера нового сериала состоится на Netflix 25 февраля.

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