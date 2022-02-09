Корейские жесты, которые должен знать каждый поклонник дорам

Какие жесты можно увидеть в новом сериале «Бессмертный. Романтическое заклятие», который выходит на канале ТВ-3.

11 февраля в 19:30 на канале ТВ-3 выходит один из главных мировых мистических хитов последних лет – корейский сериал «Бессмертный. Романтическое заклятие».

В России он более известен под названием «Гоблин» или «Токкэби», а на Западе называется «The Guardian: The Lonely and Great God». Один из главных секретов успеха многосерийного фильма — в сочетании корейских фольклорных мотивов с самыми современными кинопроизводственными возможностями.

О чем сериал «Бессмертный. Романтическое заклятие»

Сериал рассказывает о бессмертном духе Ким Шине, который живет на Земле больше 900 лет, но эта жизнь ему в тягость. Когда-то он был прославленным воином, но был убит в одной из битв. И теперь обречен на вечность. Воин обретет покой только тогда, когда из его груди извлечет меч девушка. Однажды он встречает юную Ын Тхак, обладающую способностью видеть призраков. Но по ее следу уже несколько лет идет Жнец Смерти, чья задача – сопроводить красавицу в царство мертвых. Сможет ли она помочь Воину?

На счету «Бессмертного» более двух десятков различных наград. На этот сериал появилось огромное количество пародий, песни из фильма возглавляют международные чарты. А продажи марки пальто, которое носил главный герой Ким Шин (Кон Ю), после выхода картины выросли многократно.

В Квебеке, в местах, где проходила канадская часть съемок дорамы, сейчас наблюдается заметный рост активности туристов. Отчасти популярность таких фильмов связана с тем, что они заставляют задуматься над многими вещами и понятны людям со всех уголков мира.

Впрочем, смысл дорам зачастую лежит далеко не на поверхности. Чтобы правильно понять и прочувствовать философию сериалов, важно следить не только за диалогами персонажей, но также за их мимикой и жестами.

ТВ-3 собрал небольшую подборку жестов, которые стоит запомнить как истинным фанатам халлю (это корейское название произведений культуры, набравших популярность в азиатском регионе — прим. ред.), так и тем, кто только начинает знакомство с сумасшедшим и прекрасным миром корейской культуры. А как они пригодятся потенциальным туристам, желающим посетить место действия сериала …

Как научиться читать жесты в корейских дорамах

Первый и очень важный жест связан с обещаниями. Корейцам недостаточно просто сказать: «Я обещаю». Благонадежность своих намерений необходимо закрепить специально придуманным для этого жестом, который называется «Pinky promise» (клятва на мизинцах).

После того, как два человека о чем-то договариваются, они скрещивают мизинцы, а затем сжимают руку в кулак, оставляя только большой палец. Затем участники диалога соединяют большие пальцы, таким образом имитируя «печать». Существует также более длинная вариация этого ритуала, в которой корейцы имитируют жестами подпись под своими обещаниями.

Следующий популярный жест существует для того, чтобы предложить собеседнику выпить. Он крайне прост: корейцы берут в руку воображаемую стопку и понарошку «опрокидывают» ее.

Чтобы позвать кого-то к себе, корейцы используют жест, похожий на тот, что заменяет нам фразу «Иди сюда»: машут ладошкой в свою сторону. Однако, если на западе принято во время этого жеста держать ладонь пальцами вверх, то в Корее наоборот — важно, чтобы рука «смотрела» вниз.

Такой же жест, сделанный ладонью, повернутой вверх обозначает вызов, причем в грубой форме. Этот жест можно перевести как «Давай, покажи какой ты сильный».

Чтобы прогнать кого-то от себя, корейцы делают рукой такие же движение, как те, что обозначают «Иди сюда», но в обратную сторону — от себя.

У корейцев также есть жест, обозначающий деньги. Он знаком европейцем, но в другой интерпретации. Для обозначения денег корейцы используют тот же невербальный знак, что и мы, показывая «Окей».

Еще один знакомый нам всем жест, который распространен в Корее — так называемый «peace» или «кимчи». Корейцы очень любят показывать «peace» на селфи в знак дружелюбия.

Чтобы показать собеседнику свою любовь, корейцы изображают детали сердца. Но не привычное всем нам сердечко из пальцев, а большое сердце: надо поднять руки над головой, согнуть их в локтях и прижать пальцы к макушке.

Есть еще один способ продемонстрировать свою любовь — сердечко поменьше: чтобы показать его, достаточно скрестить большой и указательный палец.

Если предыдущих двух жестов для выражения симпатии вам кажется мало, в резерве есть еще один — самый экстравагантный. Этот жест называется «Love bullets» (пули любви). Изобразить это довольно просто: складываете из пальцев пистолеты и «расстреливаете» своего собеседника. Этот жест в Корее используется для максимального проявления романтических или же дружеских чувств.

Смотрите сериал «Бессмертный. Романтическое заклятие» с 11 февраля в 19. 30, каждую пятницу на ТВ-3

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