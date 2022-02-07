Популярный веб-сериал «Внутри Лапенко» впервые покажут по ТВ

7 февраля на канале ТНТ4 состоится телепремьера самого популярного российского YouTube-сериала «Внутри Лапенко».

Напомним, действие в этом веб-сериале происходит в 1980–1990-х годах, всех главных персонажей играет Антон Лапенко. По сюжету робкий и застенчивый инженер пытается отыскать свою возлюбленную. На этом пути ему периодически мешает преступная группировка «Железные рукава», разоблачить которую в своих расследованиях пытается непримиримый журналист. Также в повествовании присутствуют линии рок-группы «Багровый Фантомас», ведущего программы «Сдохни или умри», строителя Игоря Катамаранова, директора канала Ричарда Сапогова и других разномастных героев.

В сериале можно встретить отсылки на такие культовые фильмы, как «Брат», «Криминальное чтиво», «Терминатор 2: Судный день», «Бумер» и другие. Буквально за год картина стала хитом Интернета, собрав на данный момент почти 300 миллионов просмотров на YouTube. Теперь проект «переехал» на ТВ.

Смотрите сериал «Внутри Лапенко» на ТНТ4 — с 7 февраля, с понедельника по четверг в 18:00.

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