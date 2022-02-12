«Творчество» легендарного гангстера Бени Крика, с которого списан центральный персонаж сериала «Цыпленок жареный»

Очень часто кино- и литературный персонаж создается на основе биографии реального человека: например, Давид Гоцман из «Ликвидации» списан с легендарного начальника одесского угро Давида Курлянда, Володя Шарапов - с муровца Владимира Чванова.

И вот — новый, но до боли знакомый герой. Некто Родя из идущего сейчас на Первом канале сериала «Цыпленок жареный», глава одной из петроградских ОПГ времен НЭПа, бывший анархист, гопник и пижон. Этакий Беня Крик с севера России, как указано в официальном релизе проекта. Кстати, а кто такой этот Беня Крик?

Король, сын биндюжника

Про Моисея Винницкого, больше известного как Мишка Япончик, слышали почти все: сериал об одесском налетчике прославил Евгения Ткачука.

А Беню Крика лучше знают те, кто внимательно читал отечественную литературу начала XX века. А ведь Беня, по сути, и есть Япончик. Гордость Молдаванки, главного криминального района Одессы, обладатель почетного прозвища Король, этакий Робин Гуд. Сын биндюжника (то есть портового грузчика) Менделя Крика. Собственно, именно поэтому киномюзикл 1989 года по произведениям Исаака Бабеля с Арменом Джигарханяном в роли Менделя и Максимом Леонидовым в образе Бени так и назывался — «Биндюжник и Король». Ну а многими годами ранее даже сам Бабель поучаствовал в экранизации своих трудов, написав сценарий к немому фильму «Беня Крик» (1926).

Беня — это, скажем так, светлая сторона Винницкого, которую разглядел Бабель.

— Небольшого роста, коренастый — это Мишка Япончик, — описывал гангстера еще один культовый одессит Леонид

Утесов. — Япончик — за раскосые глаза. У Бабеля он — Беня Крик, налетчик и романтик. У Япончика недурные организаторские способности. Это и сделало его королем уголовного мира в одесском масштабе. Смелый, предприимчивый, он сумел прибрать к рукам всю одесскую шпану. В американских условиях он, несомненно, сделал бы большую карьеру и мог бы крепко наступить на мозоль даже Аль Капоне.

Товарищ Япончик

Моисей Винницкий обчищал богатых и кое-что из своей добычи отдавал бедным. Себя и своих соратников называл «анархистами-обдиралистами». Устраивал уличные перестрелки, как в Чикаго, взрывал местную тюрьму, чтобы организовать массовый побег зеков, занимался рэкетом, налетами.

И когда в Одессу в 1919 году пришли красные, Винницкий взял их сторону с условием, что его отряду будет предоставлен иммунитет — полная независимость. Красные приняли это условие. Пользуясь благосклонностью новой власти, Мишка-Беня в итоге даже советским бронепоездом управлял, а с награбленных средств открыл казино и публичный дом.

После начала Гражданской войны шайка Япончика была переформатирована в 54-й советский революционный полк имени Ленина (начальником штаба стал Мейер Зайдер, впоследствии прославившийся тем, что убил самого Григория Котовского). Состав был боевой: уголовники, анархисты… В атаку на войско атамана Петлюры, как вспоминают исследователи, «полк» Винницкого отправлялся, как на вечеринку, — обозы были перегружены пивом, вином и икрой.

В итоге из 2000 бойцов на фронте оказались лишь 700, остальные передумали и дезертировали по пути. Первая атака оказалась удачной, удалось взять село Вапнярка, трофеи и пленных. Но первая же контратака обратила бойцов Япончика в бегство. Побросав оружие, уголовники захватили первый попавшийся пассажирский поезд (почти как в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих») и двинули на нем до Одессы. По дороге их остановил отряд Красной армии.

И Крика-Япончика, оказавшего сопротивление, застрелили.

С тех пор и Мишка Япончик, и Беня Крик вошли в историю одесского фольклора. С Моисея Винницкого и его выдуманного близнеца списаны многие киногерои. И даже Юрий Шевчук спел в композиции «Российское танго»:

Сделали начальником Крика,

Свили из жил своих пряжу.

Да на морду походить стало лико,

Но не заметили мы эту кражу…

«Цыпленок жареный»

Пн. — чт./21.30

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