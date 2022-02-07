Как режиссер «Цыпленка жареного» мечтала снять фильм памяти своей няни, но получилось — памяти сына

О послереволюционном Петрограде ей рассказывала няня, которая растила и ее, и ее младшего брата Максима Осадчего.

В создании сценария участвовал ее муж Алексей Рудаков. А одну из самых сложных ролей, полицейского Бухнера, сыграл ее сын Иван Рудаков. Его не стало за полмесяца до премьеры, 16 января…

— Ваш сын исполнил в картине одну из самых сложных ролей, одного из самых неоднозначных героев — Бухнера. Вы изначально хотели, чтобы Иван играл именно его?

— Да. Бухнер бывший полицейский, человек очень закрытый и обладающий внутренней силой. В нем есть стать, порода. Он из «бывших» — а у Ивана во внешности присутствовала эта «бывшесть». Работа получилась очень яркой. Вся роль построена на сдержанности. Ваня был очень темпераментен, а здесь ни разу не дает проявиться эмоциям — только взгляд тяжелый. Он будто сжатая пружина. Ваня очень тщательно готовился к роли, пропитывался эпохой, и эта роль ему идет.

– Почему фильм называется «Цыпленок жареный»?

– «Цыпленок жареный» – это знаковая песня. Главное место действия в нашем сериале – закрытый подпольный клуб, который торгует в 1921 году всем, чем нельзя, в том числе и алкоголем: у нас в то время был сухой закон. В этом кабаре на сцене поется разный шансон, в том числе и «Цыпленок жареный».

Кабаре руководит дядя Коля, своего рода вор в законе, которого великолепно сыграл Виктор Сухоруков. Это герой собирательный, но близкий к документальному. Питер был местом трафика спирта, потому что белогвардейцы, ушедшие за западную границу в Финляндию, Литву, Польшу и так далее, работали бутлегерами. Через Питер в Россию шел спирт.

– А другие ключевые персонажи?

– Один – замечательный бандит, практически Робин Гуд, которого играет Никита Волков. Второй – его друг Митя, чекист и идеалист, в исполнении Максима Белбородова. И две девушки: Клавдия (Любовь Аксенова) – дворянка, эмигрантка, вернувшаяся из Парижа в Россию, чтобы строить новый мир и Изольда (Анастасия Уколова) приезжает в Питер из Пскова, как раз она и поет песню «Цыпленок жареный».

Есть страшный человек – начальник ЧК, его играет Виктор Добронравов. Есть Дина – замечательная маруха при дяде Коле, ее играет Ира Пегова. Она его жена, соратник, возлюбленная. Дина – королева этого подпольного ресторана и тоже поет на этой сцене.

– Фильм музыкальный?

– Нет, но с музыкальными вставками. «Цыпленок жареный» – это гангстерская драма, жесткая и драматичная история. С человеческими страданиям. Будет понятно, что происходит с людьми, которые попали в эти смутные времена, когда их закрутила эпоха. Революция, террор, кронштадтский и тамбовский мятежи, а потом НЭП. НЭП дал некоторые свободы – и началось, закрутилось, завертелось.

– Почему вас заинтересовало именно это время?

– Посмотрите, сколько фильмов снято о сухом законе, гангстерских войнах в Америке! А про то, что было у нас, никто ничего не знает. В 1919 году за то, что ты пьян, расстреливали, представляете? Такой страшный был сухой закон. В 1920-м уже только сажали. Получить пять лет за то, что выпил, – было такое в Америке? Нет! Аль Капоне бы позавидовал.

– Жесткая история на фоне прекрасного Санкт-Петербурга…

– Да. И все наши герои живут во дворцах, пока еще не все успели разрушить. Позже их разобьют на коммуналки, поделят. НЭП это кусочек старой России: она кончилась не в 1917 году, а во время НЭПа, в 1924-ом. В 1921-м еще длится ее последний вздох.

И у нас есть герои – бывшие офицеры царской армии, бывшие полицейские. Паша Трубинер играет белогвардейца Кочерского. Дамский портной, белошвейки которого обшивали государыню – Саша Яценко, который хочет продолжать шить красивые наряды современным женщинам. Его замечательную женщину с трагической историей играет Лина Миримская.

У меня столько замечательных актеров, боюсь забыть кого-нибудь. Представлена вся эпоха. Все профессии, все типажи. Например, есть булочник Саркисов, его играет Мика Джанибекян. Есть расчетливый партиец Шестичасный, которого блистательно играет Александр Обласов. Есть чекист Жмых (Алексей Вертков), который постепенно из маленького человека вырастает… Его жена Тома – Яна Сексте. Все это сломанные судьбы, судьбы-перевертыши.

– Это грустно…

– Грустно. Но тот, кто был сильным, возмужал в этой истории. По нам тоже эпоха проехалась и едет, потому что мы тоже живем во время катаклизмов. Цивилизационных. Когда я была маленькой, смотрела черно-белый телевизор, а сейчас мы не знаем, куда деваться от самых разнообразных гаджетов. В фильме Ридли Скотта «Чужие» меня потряс видеотелефон, а уже через 10-15 лет был скайп и видеосвязь. Представляете, как все быстро меняется? Как меняются судьбы? И страна меняется. Мы же столько пережили!

У меня была няня Ариадна Платоновна Ермолаева, она была дочерью предпоследнего дореволюционного адмирала. Ариадна Платоновна гениально говорила: «Никуда не уезжая, я прожила в трех городах: Петербурге, Петрограде и Ленинграде». До революции она жила в Екатерининском пансионе благородных девиц. Они спали на жестких кроватях под тонкими одеялами, а на ночь в спальне оставляли открытое окно: их так закаляли. Бальные залы не отапливались, поскольку мужчины были одеты в мундиры и смокинги.

А девушки в открытых платьях не должны были мерзнуть, чтобы кожа не покрывалась мурашками. Питание было скудное, чтобы воспитанницы не поправлялись. Трое девочек в их пансионе умерло от туберкулеза. Это был естественный отбор. Няня говорила: «Нас закаляли для бальных залов, а закалили для лагерей». В 1919-м году она участвовала в офицерском мятеже, который был перед Кронштадтским бунтом, и в 1921-м ее посадили. Ариадна Платоновна просидела с кронштадтского мятежа в три приема до 1953 года. И попала ко мне в няни.

Она меня вырастила, невероятно много в меня вложила, очень много мне рассказывала, и я знаю такие подробности, которые не знает никто. Я мечтала снять о няне фильм – и вот сняла пусть не прямо о ней, но связанный с ее судьбой.

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