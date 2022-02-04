«Суббота!» презентовала новый сериал в виртуальном пространстве

7 февраля на канале «Суббота!» стартует сериал «Моя любимая Страшко». Это украинская версия популярного формата о скромной и непрезентабельной, но умной девушке, влюбившейся в своего начальника. В России на эту тему ранее выходил телехит «Не родись красивой».

«Суббота!» решила презентовать новый сериал нестандартно и стала первым телеканалом, который анонсировал премьеру в метавселенной.

3 февраля на портале Roblox был открыт виртуальный мир, посвященный сериалу, где будущие зрители смогли познакомиться с новинкой, не выходя из дома.

«Каждому участнику создали уникальный цифровой аватар. Гости могли прогуляться по улицам города, специально нарисованного для презентации, зайти в кинотеатр, сфотографироваться на пресс-воле, прокатиться на такси и поесть в «доширачной», — рассказали сотрудники канала «Суббота!»

Там же, в виртуальном пространстве, состоялась премьера нового трека певицы Mary Gu. Она записала ремейк песни «Если в сердце живет любовь», которая звучала в сериале «Не родись красивой». После выступления цифровой аватар певицы ответил на вопросы журналистов.

Добавим, что главные роли в новом сериале исполнили Ирина Поплавская и Александр Соколов.

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