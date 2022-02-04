Сара Джессика Паркер призналась, что не хочет возвращения Ким Кэттролл в «И просто так»

Закончилась трансляция сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе» с 50-летними героинями. Саманта Джонс в кадре так и не появилась.

Ранее прошла информация, что создатели картины совсем не прочь, чтобы актриса Ким Кэттролл вернулась к роли Саманты (напомним, несколько лет назад она со скандалом ушла из проекта). Но в новом интервью, по итогам сериала «И просто так», исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер поделилась, что лично она не хочет возращения Ким.

«Я не думаю, что хочу, потому что, как по мне, с ее стороны было слишком много публичной истории чувств, которыми она поделилась со всеми, — цитирует 56-летняя актрису издание Variety. — Я не участвовала в этом и не читала статей, хотя люди рассказывали мне об этом».

Кэттролл не раз высказывалась в прессе, что в «Секс в большом городе» она больше не вернется. По словам актрисы, ее персонажу давали мало экранного времени, и разница в гонорарах с Сарой Джессикой Паркер была предательски велика. После основного сериала команда собиралась выпустить три полнометражных фильма, но вышло только два, а третий так и не был снят из-за ухода Ким.

«После того, как мы не сняли фильм и студия не смогла удовлетворить ее пожелания, мы должны были услышать ее, прислушаться к ней и к тому, что для нее было важно. Но это не вписывалось в то, что было важно или нужно для нас», — прокомментировала Паркер.

В новом сериале «И просто так» Саманта якобы разругалась с Кэрри Брэдшоу и уехала в Лондон, откуда иногда присылает главной героине сообщения. Персонаж «удаленно» присутствует в картине, его не вычеркнули насовсем.

«Саманта не ушла. Подарок Саманты, я думаю, он был подан в сериале с таким уважением и элегантностью. Она не была злодейкой. Она была человеком со своими взглядами на отношения. Поэтому я думаю, что мы нашли правильный способ обратиться к ней, что было важно и необходимо для людей, которые ее любили», — резюмировала Паркер.

Добавим, что зрители нового сериала очень ждут, чтобы Саманта появилась вживую в следующих сезонах.

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