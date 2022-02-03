«Убивая Еву» движется к финалу: вышел трейлер последнего сезона популярного сериала

Популярный британский сериал «Убивая Еву» заходит на финальный круг. 1 февраля в Сети появился трейлер четвертого сезона шпионского триллера, который должен стать финальным.

Сериал транслируется с 2018 года и стал популярным во многих странах. По сюжету, главной героине, что работает в разведке и интересуется женщинами-убийцами, дают задание выследить международную маньячку. Разведчица берется за миссию очень рьяно, и скоро начинает понимать, что одержима целью гораздо больше, чем просто преступницей. Мало того, злодейка тоже начинает интересоваться своей преследовательницей.

Главные роли в картине сыграли Сандра О («Анатомия страсти») и Джоди Комер («Главный герой», «Последняя дуэль»). Им удалось построить весьма сложные и неоднозначные отношения своих героинь. Кстати, в сериале немало персонажей из России.

В последнем сезоне будет 8 эпизодов. Их показ на американском ТВ стартует 27 февраля.

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