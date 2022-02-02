Битва умов: в середине февраля состоится премьера сериала «Технарь»

16 февраля в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера детективного сериала «Технарь».

Его главный герой — талантливый 30-летний программист, у которого и в семье, и на работе все замечательно. Но однажды жизненная идиллия молодого мужчины рассыпается на части. Неизвестные похищают его жену и ребенка и заставляют специалиста выполнять свои нечестивые заказы. Герою приходится применить все свои знания, чтобы спасти семью. Однако в ходе развития сюжета зрители поймут, что эта самая семья была далеко не так идеальна, как казалось изначально. Да и вообще, каждый персонаж сериала может раскрыться с неожиданной стороны в любой момент.

«Я играю персонажа, который на первый взгляд кажется однозначным антагонистом. Он хладнокровен, жесток и без лишних слов претворит любые угрозы в реальности. На протяжении каждой серии мой герой будет все больше раскрываться. В «Технаре» много внимания уделяется теме информационных технологий. Мой герой крепко связан со всем этим, но в то же время в некоторых эпизодах создатели показывают его и с человеческой стороны…» — говорит актер Виктор Добронравов.

«Технарь» гармонично сочетает элементы драмы, мелодрамы, детектива и психологического триллера, раскрывает такие темы, как промышленный шпионаж и современные IT-технологии. Картину снял Душан Глигоров, ранее выпустивший признанный хит Kion, сериал «Хрустальный».

Главные роли исполнили Владимир Жеребцов («Бывшие», «Склифосовский»), Екатерина Олькина («Хрустальный») и Виктор Добронравов («Чемпион мира», «Пальма»). Также в проекте снялись Федор Лавров, Линда Лапиньш, Олег Тактаров, Кирилл Полухин, Анна Лутцева, Владимир Селезнев и другие актеры.

16 февраля в онлайн-кинотеатре Kion выйдут первые два эпизода. Далее новые серии будут выходить каждую неделю. Всего в сериале «Технарь» восемь эпизодов по 50 минут.

Добавим, что позже картину покажут по Первому каналу.

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