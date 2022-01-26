«Кажется, это мой последний проект»: Козловский решил отдохнуть от режиссуры после «Караморы»

Данила Козловский назвал свой проект «Карамора» попыткой сделать «большой, сложносочиненный, масштабный, не имеющий прецедента в нашей индустрии сериал».

В новом интервью он отметил, что каждый эпизод картины насыщен событиями, с большим количеством массовых сцен, наружных съемок, пожаров, забегов по стенам, летающих карет и фантастического оружия. С точки зрения производства и масштаба получился беспрецедентный для России сериал, уверяет режиссер.

Однако это дорогое удовольствие стоило его создателям немалого количества потраченных нервов.

«Так, как мы работали, работать нельзя. Это неправильно. Ты уничтожаешь себя и команду, мучишься. Это просто невозможно. Я больше такого не хочу даже ради удовлетворения эго и амбиций, — цитирует Козловского ТАСС. — Должен быть соответствующий бюджет, время подготовки и количество съемочных дней. У нас этого не было. У нас было девять-десять дней на серию. Когда это начало ХХ века и своя собственная вселенная, где ты все придумываешь с нуля, десять дней — это просто преступление».

Данила признался, что сумел снять такой проект только благодаря титаническим усилиям своей команды и самоотверженности специалистов.

Он также подчеркнул, что его предыдущие работы — полнометражные фильмы «Тренер» и «Чернобыль» — по уровню сложности исполнения сильно уступают «Караморе». По объему работы, Козловский сравнил свою вампирскую сагу с тремя полнометражками.

«Это очень сложно. Я думаю, что я еще не скоро на такое решусь. Как режиссеру мне нужно передохнуть. Иногда кажется, что это мой последний проект, но, конечно, я шучу. Мне хочется снимать дальше», — отметил режиссер.

В конце интервью он иронично отметил, что после «Тренера» многие говорили, что режиссерские амбиции Козловского скоро сойдут на нет, но артист не собирается останавливаться на достигнутом.

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