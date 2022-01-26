По роману «Позже» Стивена Кинга снимут сериал с Люси Лью в главной роли

В марте 2021 года знаменитый писатель Стивен Кинг опубликовал свой новый роман «Позже». И вот уже поступила новость о том, что книга будет экранизирована.

Новое произведение в жанре мистического триллера рассказывает о мальчике, который может видеть мертвых людей. Ему придется остановить вернувшегося с того света убийцу, желающего навредить живым, но сам-то герой — еще подросток. Ему бы с проблемы взросления справиться, а не мир спасать.

Как сообщает издание Deadline, специализирующаяся на ужасах студия Blumhouse приобрела права на экранизацию этой книги и собирается превратить ее в сериал. Сценарий первого эпизода уже готов. Главной звездой картины станет голливудская актриса Люси Лью («Ангелы Чарли», «Убить Билла», «Мир будущего»).

Кинодиве уже 53 года, так что она вряд ли потянет на роль мальчика. Скорее всего, ей достанется роль его матери, которая решает использовать дар сына, чтобы решить свои проблемы по работе.

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Добавим, что глава Blumhouse Джейсон Блум и писатель Стивен Кинг долгое время мечтали поработать друг с другом. Оба — мастера ужасов как-никак. Теперь у них два совместных проекта: сериал «Позже» и экранизация повести «Телефон мистера Харригана» для Netflix.

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