Режиссер «Метода» снимет сериал о реальной российской группировке

В России снимут криминальный сериал про реально существовавшую банду «Общак», признанную одной из самых крупных ОПГ в мире.

Проект получил название «Лихие». Режиссером выступит Юрий Быков, снявший драматические фильмы «Жить», «Дурак», «Сторож», а также первый сезон сериала «Метод». Сценарий напишет автор фильмов «Бендер» и «Метода» Олег Маловичко. Среди продюсеров значится Александр Цекало.

В основу нового сериала лягут воспоминания Евгения Демина, бывшего членом «Общака» и участвовавшего в большой криминальной войне. Сама банда существовала с 80-х годов и по конец 2000-х. Многосерийная картина также охватит несколько десятилетий.

Создатели проекта отмечают, что не собираются романтизировать криминал, но нарисуют портрет нескольких поколений новейшей истории России.

Сериал «Лихие» планируется выпустить в 2023 году в онлайн-кинотеатре Ivi.

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