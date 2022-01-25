«Для меня это как орден»: в конце января стартует показ 9-го сезона «Склифосовского»

Доктор Брагин уйдет работать в обычную поликлинику и на время разойдется с женой.

Вечером 31 января на канале «Россия 1» состоится премьера девятого сезона культовой медицинской драмы «Склифосовский».

К своим ролям на экране вернутся Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Анна Якунина, Нина Усатова, к ним присоединится известная актриса Мария Порошина.

По сюжету харизматичный и талантливый хирург Олег Брагин уходит из любимого «Склифа» и устраивается работать в обычную поликлинику. Его супруга устала терпеть выходки мужа и предлагает на время разойтись. А в это время с главным героем активно флиртует его новая начальница, которую и сыграла Порошина.

Других персонажей тоже ждут кадровые и жизненные перестановки. Также сериал сосредоточится на троих молодых интернах, которым приходится доказывать, что они достойны работать в знаменитом НИИ скорой помощи. Из троицы должность получит только один.

«Самое большое достоинство нашего проекта, который мы снимаем на протяжении десяти лет, в том, что он оценен профессионалами. Для меня это как орден, — говорит актер Максим Аверин. — Потому что добиться экранной правды в такой профессии, как врач, хирург ,очень сложно. Я рад, что нашей команде во главе с режиссером это удается. И, конечно, для меня важно, что нашу работу по-прежнему ценят зрители».

Съемки по традиции проходили в Москве и Подмосковье. Но в 2021 году группа отправилась в Нижний Новгород, где была создана одна из самых масштабных и зрелищных сцен — катастрофа в метро.

«Снимали в 18-градусный мороз с участием настоящего служебного транспорта: МЧС, пожарных, скорой помощи. В кадре работали реальные работники спецслужб. Они были хороши, потому что выполняли свою задачу четко и быстро, так, как массовка бы не смогла — у них бы не было сил, например, разматывать тяжелые пожарные рукава или укладывать раненых. Снимались настоящие врачи и спасатели, и у нас получились прекрасные кадры», — говорит директор картины Сабина Парунакян.

Не обошлось и без курьезов. Постановочная автомобильная авария на северо-западе Москвы попала во все ленты новостей. В день съемок СМИ сообщили, что на улице Исаковского столкнулись карета скорой помощи и два автомобиля. Очевидцы приняли это ДТП за реальное и начали выкладывать фото и видео с «места происшествия» в соцсети. Некоторые даже подходили, чтобы оказать помощь «пострадавшим».

Добавим, что недавно стартовали съемки десятого, юбилейного сезона «Склифосовского». Так что новые серии, о которых идет речь, — это еще не конец истории Брагина и его коллег.

Не пропустите премьеру нового сезон сериала «Склифосовский» — с 31 января в 21:20 на канале «Россия 1».

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