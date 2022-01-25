История настоящей любви: стартует новый сериал «Моя любимая Страшко»

Этот сериал — новое прочтение популярного формата «Дурнушка Бетти», адаптация которого выходила в России под названием «Не родись красивой».

Фильмы о настоящей любви снимают много лет, но они не теряют своей актуальности и востребованности. Больше 15 лет назад произвел фурор сериал «Не родись красивой» с Нелли Уваровой, который был адаптацией американской картины «Дурнушка Бетти».

И вот теперь режиссеры и актеры приготовили еще один вариант знаменитого сериала. Украинская комедия о настоящей любви девушки с не самой броской внешностью и ее начальника.

По сценарию Анастасия Глушко — молодая и амбициозная девушка, которая мечтает о серьезной работе. Но она стеснительна и не уверена в себе.

Несмотря на нелепые наряды и прическу, ей удается получить работу в крупной косметической компании, где она без памяти влюбляется в босса. Ей приходится быть среди длинноногих моделей, но помешает ли ей это завоевать сердце избранника?

Главную роль сыграла Ирина Поплавская. К слову, это ее дебютная роль в кино. Роль ее начальника сыграл украинский актер Александр Соколов, который играл в таких картинах, как: «На твоей стороне», «Сага», «Крепость Хаджибей».

Создатели отмечают, что в сериале «Моя любимая Страшко» поднимаются актуальные проблемы общества — моббинг, сексизм, объективация, общение в Интернете и экологичное потребление.

Новый сериал «Моя любимая Страшко» стартует с 7 февраля на телеканале «Суббота!» в 17:00.

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