«Выживший» с Ди Каприо отдыхает!»: тайны закулисья сериала «Бег улиток»

Коронавирус все остановил

По сюжету действие происходит будто бы в параллельных измерениях. С одной стороны, героиня Дарьи Урсуляк — сотрудница кризисного центра, которая ведет своих подопечных, пострадавших от разных обстоятельств. С другой стороны, другая героиня Урсуляк (да, актрисы здесь сыграли по два образа) — пробивная журналистка, она ведет расследование трагического происшествия, которое пережила одна из подопечных этого центра.

Над сериалом начинали работать осенью 2020 года, довольно продуктивно снимали с сентября по ноябрь. Однако съемочный цикл прервали, поскольку режиссер Стас Иванов заболел коронавирусом.

В дальнейшем группа ждала, когда растает снег — подавляющее количество смен проходило на натуре, в павильонах снимали разве что сложные трюки и сцены с декорациями.

«Как только меня одевают, я сразу понимаю все про эту героиню»

Среди локаций сериала — Санкт-Петербург, а также Кронштадт и Стрельна в Ленинградской области. По замыслу концепции, разработанной Стасом Ивановым, оператором Сергеем Трофимовым («Ночной дозор», «Девятаев») и художником-постановщиком Дмитрием Ильичевым, мир «Бега улиток» делится на две Вселенные.

Большое внимание уделялось и образам главных героев. Вот, что рассказывает об этом исполнительница одной из главных ролей Любовь Толкалина:

«Для меня очень важна примерка костюма. Как только меня одевают, я сразу понимаю все про эту героиню. Одна моя героиня очень экстравагантная. Для примерки художница придумала платье, сделанное почти из военной материи, но в то же время без одного рукава и максимальное мини. Плюс красные туфли и красная помада, намек на голливудский шик. Это платье очень помогло мне в осознании характера героини».

Дарья Урсуляк присоединилась к команде сериала буквально накануне съемок. По мнению Стаса Иванова, Урсуляк исполнила сложнейшую роль в карьере.

«Не думаю, что перед какой-либо актрисой в 2020 году стояла бы настолько необычная актерская задача, как перед Дашей», — отмечает режиссер.

Сама Дарья Урсуляк заявила, что «готовилась долго, но понимала, что может быть не все поможет, ведь актеру надо быть мобильным и подвижным. Ставки внутренние были высокие и амбициозные».

«Выживший» с Ди Каприо отдыхает!»

Актриса Любовь Толкалина также столкнулась со сложностями во время работы над своим персонажем: «Один из моих героев — следователь. Я много раз играла служащих органов внутренних дел и знаю, что этот формальный, полицейский текст очень трудно выучивать и выговаривать. Для меня это запомнить почти невозможно».

Некоторые эпизоды снимали в старинных сооружениях. Например, для сцены рейва из «нулевых», метафорического флэшбэка одной из героинь, разыскали настоящее бомбоубежище и сделали декорацию под клуб. Там накануне съемок лопнула труба отопления, поэтому подземное, сырое помещение оказалось ледяным. Актерам в легкой одежде — платья, футболки — пришлось снимать танцы при температуре +5 градусов.

«Выживший» с Ди Каприо отдыхает!», — пошутил режиссер.

И важное про улиток

Несмотря на то, что съемки проходили в сложных условиях, не обошлось и без юмора. Например, во время съемок эпизодов интимных сцен.

«Это для всех артистов требует большой отдачи — нужно раскрепоститься, но в то же время сыграть так, чтобы все выглядело эмоционально, чувственно и достоверно», — разъяснил постановщик. По его мнению, к таким эпизодам без иронии и юмора нельзя относиться, ведь все делают общее дело.

Говоря об эффектах в кадре, Иванов обратил внимание, что все улитки в кадре не настоящие. Эти существа играют сюжетообразующую роль, однако настоящие улитки действительно ядовитые, поэтому их не использовали. Художники-декораторы соорудили макет улитки, над которым потом работали специалисты по компьютерной графике. В тех эпизодах, где улитки двигаются, в итоге все нарисовано на компьютере. Как пошутил Иванов, при съемках ни одной настоящей улитки не пострадало!

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