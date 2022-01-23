«Смерть от рук монголов, а как же свадьба Гектука?»: Бурак Челик сделал признание в Instagram после тяжелых съемок в «Основании Осман»

Поклонники турецкого сериала «Основание Осман» не могут прийти в себя после выхода очередной серии третьего сезона исторического проекта. Совершенно неожиданно от рук монголов погибает один из самых верных воинов Османа Гази — Гектук.

Впервые этого персонажа мы увидели во втором сезоне. Бурак Челик предстал в образе бессердечного и не знающего жалости монгола. Однако позже молодой человек вспомнил свое раннее детство. Оказывается, его семья принадлежала к стойбищу Кайи.

Когда-то совершив набег на племя, монголы похитили мальчика, вырастив его в своих традициях — безжалостным воином. Таким образом, Гектук получил новое имя Конгар и стал сражаться против своего же народа, совершенно позабыв свою семью.

И только случайно встретившись с родным братом в одном из сражений Конгар узнал о своем прошлом. И все благодаря родимому пятну — особая отметина на теле передавалась всем членам семьи юноши. Именно так в стойбище Кайи и опознали монгола-тюрка. В итоге, вспомнив и брата, и своих близких Конгар стал воином Османа Гази, вернув себе имя Гектук.

В третьем сезоне продюсеры добавили сериалу и драматическую любовную линию. Близкий соратник Осман-бея — воин Боран остается вдовцом, у него умирает возлюбленная — Гонжа хатун. На этом фоне Гектук влюбляется в дочь текфура (особый титул, — Прим. ред.) Сагуроса — Эру и мечтает жениться на ней. Девушка явно отвечала молодому человеку согласием. Вот только новый поворот в сериале выбил всякую почву из-под ног у зрителей.

В последней серии монголы наносят удар по Осману Гази, пронзая кинжалом Гектука. Поговаривают, что вся эта сцена стала для Бурака Челика последней в сериале. Он, по слухам, больше не будет сниматься в «Основании Осман». И причиной тому новый проект. По некоторым данным, Бураку предложили одну из главных ролей в новом сериале. Актер понял, что не сможет совмещать съемки сразу в двух проектах и сделал свой выбор.

Позже, после душераздирающей сцены с казнью Гектука, сам Бурак Челик вышел на связь с поклонниками в Instagram, сделав признание. Он поблагодарил всех телезрителей, коллег по съемочной площадке и продюсеров за особое доверие, дав понять, что фанаты больше не увидят его в сериале «Основание Осман». Однако причин своего ухода из проекта актер называть не стал.

«Я хотел бы поблагодарить наших уважаемых зрителей, чье присутствие я почувствовал с первого дня. Они не жалели своей поддержки и являлись моим самым большим источником мотивации. Хочу поблагодарить мою команду, которая усердно работала со мной во всех сложных условиях, моих друзей-актеров, ставших мне товарищами в этом прекрасном путешествии», — отметил Бурак Челик. «Смерть от рук монголов, а как же свадьба Гектука?», «Теперь не интересно будет смотреть», «Самого красивого актера вывели из сериала», «Потом еще и Боран-альп погибнет? Что ему делать без Гонжи хатун?? Как жалко-то!», «Почему Гектук ушел из сериала?? Новая роль? Как он мог?» — пишут расстроенные поклонники.

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