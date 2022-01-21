Netflix официально подтвердил разработку второго сезона «Игры в кальмара»

Разработка второго сезона «Игры в кальмара» официально подтверждена Netflix.
21 января один из директоров потокового сервиса Тед Сарандос дал интервью о доходах компании. И в ходе беседы его спросили, стоит ли ждать второй сезон корейского хита.
«Абсолютно. Вселенная «Игры в кальмара» только началась», — ответил руководитель Netflix.
Ранее режиссер сериала Хван Дон Хек сообщал, что ведет переговоры с медиагигантом о втором сезоне и даже поделился деталями сюжета продолжения.
Добавим, что СМИ сообщают о падении стоимости акций Netflix на 20%. В 2022 году стриминговому сервису точно понадобится еще один убойный хит.
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