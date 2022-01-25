Данила Козловский про съемки «Караморы»: «Все, что у нас было, шло в кадр, наши зарплаты тоже!»

Сериал идентифицируется как остросюжетный триллер, но сам режиссер определяет его как «не пойми что».

То, что Данила Козловский не только актер, но и режиссер – известно каждому. Но, пожалуй, про его работу «Карамора», стоит сказать отдельно. В градации кинопроизводства сериал идентифицируется как остросюжетный триллер, а сам Козловский говорит:

«Сложный жанр. Это не драма в буквальном смысле слова, не комедия, не драмеди, это не пойми что».

С 20 января сериал «Карамора» стал доступен на видеосервисе START. Так о чем или о ком новое кино Данилы Козловского? Teleprogramma.pro расскажет некоторые детали.

Карамора – это кто или что?

Карамора – это главный герой фильма. Он анархист, который ведет войну с государством. Столь замысловатое прозвище ему дали давно, и оно приросло к персонажу Данилы Козловского словно имя. Порой, кажется, что даже друзья Караморы не знают, как его зовут на самом деле.

Герои в кадре не только вымышленные, но и реально существовавшие. Именно они крутили когда-то маховик истории и определяли альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века.

Если вы подумали, что история только о свержении монархии, то спешим заверить – нет. Сюжет закручен совсем по-другому. Бороться Караморе предстоит с… вампирами!

Лихо закрученный сюжет

События сериала переносят зрителя в предреволюционную Россия. На календаре начало мятежного ХХ века. В империи неспокойно: бомбисты, анархисты… Стражи порядка захлебываются в череде дерзких налетов и ограблений.

Карамора живет свой борьбой и не сразу понимает, что есть еще один враг, более сильный и могущественный. Анархист раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Они вампиры и силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

Вот такая альтернативная история разворачивается в сериале Данилы Козловского.

«С одной стороны, рубеж XIX-XX веков — время символизма и модерна, расцвет мистических и эзотерических учений, когда популярны становятся сюжеты о призраках и вампирах, почти на каждой вечеринке-салоне гадают, вызывают дьявола и общаются с «зеленой феей». С другой, это период научного прогресса и материализма. Дарвин, Маркс и Бакунин рисуют реальность, лишенную метафизики. Поэт-декадент и эсер-бомбист могли быть друзьями и снимать одну комнату на двоих, а, порой, мистика и социализм очень причудливо сочетались в душе даже одного человека. Мне хотелось столкнуть эти две реальности в своем сценарии», — делится автор сценария Александр Фомин.

Кстати, зритель наверняка видел работы Фомина. Он написал сценарий к «Восьмидесятым» и стал режиссером картины «Последний москвич».

Пожалуй, это объясняет лихо закрученный сюжет, в хитросплетениях которого под силу разобраться только самому внимательному зрителю. Но при этом «Карамора» вовсе не то кино, которое можно смотреть фоном, здесь важны детали, эмоции, случайно брошенные взгляды, которые станут ключиком к разгадке необъяснимых событий.

Оторванные пальцы и пикантные сцены

Съемки проходили с августа 2019 по январь 2021 года примерно в 200 различных локациях. Работали в Санкт-Петербурге, Москве, Тбилиси, Ленинградской области и Подмосковье. В роскошных усадьбах, ставших музеями, и в полуразрушенных заброшенных особняках, на натуре и в павильонах.

Где-то на половине пути, когда сериал был снят на 45%, закончились деньги. Телеканал «ТВ-3» счел проект слишком дорогим и отказался от дальнейшего финансирования. Тогда режиссер решил влезть в долги, но довести работу до конца. Крупную сумму занял Фонд Романа Абрамовича.

«Денег было недостаточно. Вы же видите масштаб. Я смотрю сейчас материал и вспоминаю, как мы бегали с уличными фонарями, которых у нас было всего 8 штук, и на каждую сторону переставляли эти фонари. Соответственно, всю электрику разъединяли, снова соединяли, ставили. Все, что у нас было, шло в кадр, все наши зарплаты тоже (кто мог себе это позволить, моя в частности). Мы понимали, что это наш флагманский проект, это наша визитная карточка на какое-то время, и нам важно в это вложиться», — рассказал Данила Козловский.

Как и любой режиссер, Козловский надеется, что работа окупится и принесет прибыль. Ее планируют продвигать за рубежом.

А нам, как зрителям пока остается восхищаться размахом съемок. Вдумайтесь: актеры отработали 120 рабочих смен, на съемках было израсходовано 510 литров «крови» (специальной красной жидкости), специалисты десятками мастерили оторванные головы, руки и ноги, кости. А сколько пикантных сцен? Спадающие с плеч сорочки, мокрые тела под легким сатином…

Все это ой как недешево. А чтобы попасть в ту или иную локацию приходилось платить по коммерческим ценам. Никаких скидок обаянию Данилы Козловского не делали.

Вместо резюме: смотреть замоем такой сериал, конечно, не выйдет. Но и бросить его нельзя, иначе мысль что же там дальше сведет с ума.

В главных ролях: Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Александр Ильин-младший, Нино Нинидзе, солист группы Shortparis Николай Комягин и другие.

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