За людей или за вампиров: звезды кино собрались на презентацию «Караморы»

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла закрытая светская премьера первого сериала Данилы Козловского «Карамора». 20 января эта картина стала доступна на видеосервисе Start, а накануне ее оценили звезды российского кино.

На премьере появились Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Хабенский, Владимир Познер, Надежда Михалкова, Филипп Янковский, Ольга Сутулова, Евгений Стычкин, Сабина Ахмедова, Юлия Хлынина, Сергей Бурунов, Варвара Шмыкова с Данилом Радловым, Алексей Агранович, Юрий Быков, Андрей Бурковский, Дмитрий Дибров, Игорь, Вадим и Гриша Верники и еще десятки знаменитостей.

Актер Максим Виторган фотографировался вместе со своей возлюбленной Нино Нинидзе, в которой большая роль в новом сериале. Появилась на премьере и Оксана Акиньшина, которая, по слухам, встречается с исполнителем главной роли Данилой Козловским.

Всем гостям предложили выбор, за какую из сторон болеть при просмотре «Караморы»: живых людей или вечных вампиров. Для этого кинотеатр поделили на две тематические зоны.

Напомним, что сериал рассказывает альтернативную историю России. Незадолго до Революции анархист по прозвищу Карамора узнает, что великие дворянские дома Европы на самом деле состоят из вампиров. Теперь его новая цель – не свержение власти, а борьба за живых.

Два первых эпизода сериала уже доступны на Start. Новые серии будут выходить по четвергам.

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