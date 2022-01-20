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Сериал по «Властелину колец» будет называться «Кольца власти»

Вышел тизер проекта посвященный созданию магических колец.

Сериал по «Властелину колец» будет называться «Кольца власти»
«Кольца власти». Фото: стоп-кадр из тизера сериала 2022 года.

19 января потоковый сервис Amazon Prime Video опубликовал тизер грядущего сериала по вселенной «Властелина колец».

Ролик не показал ни одного из персонажей, а просто продемонстрировал, как создавались магические кольца, вокруг которых и разворачивается сюжет романов Джона Толкина. Голос за кадром цитирует строчки из книги о том, кому и сколько колец было изготовлено Сауроном.

«Три — эльфийским владыкам в подзвездный предел;

Семь — для гномов, царящих в подгорном просторе;

Девять — смертным, чей выверен срок и удел.

И одно — властелину на черном престоле

В Мордоре, где вековечная тьма…» (перевод Игоря Гриншпуна).

Тизер выпущен для того, что раскрыть зрителям название будущего сериала — The Lord of the Rings: The Rings of Power («Властелин колец: Кольца власти»). А также напомнить дату выхода на Amazon Prime Video – 2 сентября 2022 года.

Сериал расскажет о Второй эпохе Средиземья, когда великие королевства, чей закат был показан в кинотрилогии «Властелин колец», только зарождались. Создатели картины обещали «пройтись» по неизведанным еще уголкам карты мира Толкина и представить множество новых персонажей.

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