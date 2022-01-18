Дарьи Урсуляк много не бывает: вышел трейлер мистического сериала «Бег улиток»

Картина про борьбу со страхами и детские травмы выйдет в онлайн-кинотеатре Kion.

17 января онлайн-кинотеатр Kion опубликовал трейлер своего нового сериала «Бег улиток». Премьера картины состоится уже 19-го числа. В этот день на видеосервисе появятся две первые серии, а остальные эпизоды будут выходить по одному ежедневно.

Эта история представляет собой психоделический триллер о двух непохожих друг на друга женщинах. Но обеих героинь сыграла одна актриса — Дарья Урсуляк.

Зрители не сразу поймут, где реальность, а где вымысел во вселенной сериала. События поданы нелинейно и постоянно переплетаются с мистикой.

По сюжету, соцработник, занимающаяся трудными подростками, пытается спасти девушку, пережившую насилие. Однако она сама страдает от провалов в памяти и тяжелой болезни. В это же время дерзкая журналистка пишет статью о той же пострадавшей и стремится во что бы ни стало докопаться до правды, чтобы наказать преступников. Но почему у этих героинь одно и то же лицо?

«Дарье Урсуляк удалось блестяще сыграть роль двух совершенно непохожих женщин. Надеемся, зрителя затянет с головой в воронку опасных и магнетических загадок, где скрываются ответы на актуальные вопросы, а мистика выступает не более, чем метафорой», — говорит креативный продюсер проекта Наталья Исакова.

В картине также снялись Любовь Толкалина, Кирилл Жандаров, Сергей Уманов, Валерий Панков и Полина Шеповалова.

больше по теме Юра Борисов и Дарья Мельникова снимутся в сериале для Netflix Картина будет называться «Ничего особенного».

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