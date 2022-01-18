Новый супергерой: студия Marvel представила трейлер сериала «Лунный рыцарь»

18 января студия Marvel выпустила трейлер своего нового сериала «Лунный рыцарь», посвященного одноименному супергерою. Главную роль сыграл звезда «Звездных войн» и «Дюны», 42-летний Оскар Айзек.

Стоит отметить, что эта картина будет интересна не только молодым фанатам комиксов. Зрителей ждет история не юного героя, получившего суперсилы, а мужчины средних лет, страдающего от провалов в памяти и галлюцинаций.

Скромный работяга Стивен неожиданно обнаруживает, что у него есть вторая личность – отважный наемник Марк. Пытаясь разгадать загадки своей двойственной натуры, герой узнает, что как-то связан с проклятием египетских богов. И вперед к приключениям в духе американских боевиков!

Добавим, что злодея в картине сыграл Итан Хоук. Сериал из шести эпизодов выйдет на Disney+ 30 марта 2022 года.

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